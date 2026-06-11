Open Day sull’emicrania: consulenze e informazioni gratuite all’ospedale Misericordia

Grosseto. Iniziativa informativa per i cittadini e le cittadine sull’emicrania al Misericordia.

Anche l’ospedale di Grosseto, a cui sono stati riconosciuti 3 Bollini rosa, aderisce all’open day su questa patologia, promosso da Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Mercoledì 17 giugno, dalle 8.30 alle 13, all’ambulatorio 22 dei poliambulatori dell’ospedale Misericordia, i professionisti della Neurologia, diretta dal dottor Roberto Marconi, saranno a disposizione della comunità per consulenze e informazioni sull’emicrania. Per accedere all’iniziativa grossetana è necessario prenotare scrivendo una mail all’indirizzo neurologia.gr@uslsudest.toscana.it, fino a esaurimento dei posti dedicati.

L’emicrania

L’emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. A livello globale, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, interessando circa il 14% della popolazione adulta mondiale. In Italia si stimano oltre 6 milioni di persone affette, di cui circa il 70% donne, interessate dalla malattia con una frequenza circa tre volte superiore rispetto agli uomini, in larga parte per il ruolo degli ormoni sessuali femminili. Nonostante l’elevata diffusione e il forte impatto, l’emicrania rimane ancora oggi sotto-diagnosticata e sotto-trattata, perchè ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi e un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti.

“A Grosseto è attivo all’interno del Misericordia un ambulatorio cefalee dedicato esclusivamente alla cura dell’emicrania e delle altre forme di mal di testa – spiega il dottor Sergio Pieri, neurologo responsabile del servizio –. Al momento seguiamo circa 450 pazienti con cefalee, di cui circa la metà affetti da emicrania. Tra quest’ultimi si riscontra un rapporto donna – uomo di 2 a 1, a conferma del trend generale. L’emicrania infatti, oltre a essere una patologia con base genetica, è legata a fattori ormonali, tipici delle donne. Ha un esordio generalmente in età giovanile, post sviluppo e si caratterizza per episodi frequenti e puntuali che possono durare da poche ore fino ad alcuni giorni. Per chi ne soffre in maniera cronica, può risultare molto invalidante, perchè spesso il dolore e i disturbi che provoca costringono le persone a restare al letto, al buio, rendendole incapaci di svolgere le normali attività quotidiane. Con piacere aderiamo anche quest’anno all’open day di Onda perchè rappresenta un’occasione per fornire informazioni complete e corrette su questa malattia e soprattutto mettere a conoscenza le persone che ne soffrono dell’impiego nella nostra struttura di nuove terapie”.

Un paziente con sospetta o accertata emicrania viene indirizzato all’ambulatorio cefalee dal proprio medico di medicina generale o a seguito di visita specialistica, per esempio oculistica o otorinolaringoiatrica in relazione ai disturbi correlati, o direttamente neurologica.

I servizi offerti dalle oltre 90 strutture italiane del network dei Bollini Rosa di Fondazione Onda che hanno aderito all’iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it.