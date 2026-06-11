L’ambasciatore della Polonia in visita a Grosseto: incontro con Vivarelli Colonna e Turbanti

Grosseto. Questa mattina il Comune di Grosseto ha ricevuto Ryszard Schnepf, ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia, protagonista di una giornata dedicata al dialogo istituzionale e alla scoperta delle eccellenze culturali dei rispettivi territori.

Si è trattato di una visita dal carattere particolarmente significativo: l’ambasciatore Schnepf fino ad oggi ha infatti compiuto un’iniziativa analoga soltanto a Torino. La scelta di Grosseto assume quindi un valore speciale e rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall’amministrazione comunale nelle relazioni internazionali che a meno di un anno dalla fondazione di un apposito ufficio ha sviluppato una rete di contatti e collaborazioni capace di portare la città all’attenzione di interlocutori istituzionali di rilievo nazionale e internazionale.

L’ambasciatore Schnepf, già rappresentante diplomatico della Polonia negli Stati Uniti e in Spagna, è stato ricevuto dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti per un incontro istituzionale che ha rappresentato un’occasione per approfondire temi di interesse comune e consolidare i rapporti tra il territorio grossetano e la rappresentanza diplomatica polacca in Italia. La visita fa seguito ad un precedente incontro del dicembre scorso quando il presidente Turbanti ed il capo di gabinetto Arturo Bernardini, dirigente dell’ufficio Relazioni Internazionali, si sono recati a Roma proprio per conoscere Schnepf.

Al termine dell’incontro di oggi, l’ambasciatore ha visitato il Museo archeologico e d’arte della Maremma accompagnato dal direttore, potendo apprezzare il patrimonio storico e archeologico custodito dalla struttura. La visita è quindi proseguita al Polo culturale Le Clarisse, dove è stato accolto dal direttore che ha illustrato le attività e i progetti culturali ospitati nel complesso.

«Accogliere a Grosseto l’ambasciatore della Repubblica di Polonia – sottolinea il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Si tratta di una visita dal forte valore istituzionale che conferma la crescente attenzione verso la nostra città e il percorso di apertura internazionale che stiamo portando avanti. Un risultato reso possibile anche grazie all’eccellente lavoro dell’Ufficio relazioni internazionali e cooperazione territoriale, che con cura e competenza ha saputo creare le condizioni per questo importante incontro. Grosseto si conferma una città capace di dialogare con interlocutori di alto profilo e di valorizzare al meglio le proprie eccellenze culturali e territoriali».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di apertura internazionale promosso dal Comune di Grosseto, volto a valorizzare il territorio, il patrimonio culturale e le opportunità di cooperazione con partner e istituzioni estere.

«La visita dell’ambasciatore Schnepf – aggiunge il presidente del Consiglio, Fausto Turbanti – rappresenta un importante riconoscimento per Grosseto e per il lavoro che l’Ufficio relazioni internazionali sta portando avanti. È stato un onore accoglierlo nella sala del Consiglio e condividere un momento di confronto che contribuisce a rafforzare il prestigio e la visibilità della nostra città.»