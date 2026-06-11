Contraccezione gratuita garantita anche ai tredicenni: la Regione aggiorna i requisiti

La Giunta regionale aggiorna le delibere sulla contraccezione gratuita e per l’educazione sessuale.

La soglia per l’accesso e la dispensazione di pillola ed altri metodi contraccettivi scende da quattordici a tredici anni, sia per le femmine che per i maschi: di fatto si tratta di un’omogeneizzazione rispetto alla platea di riferimento delle attività dei consultori giovani, che dal 2023 si rivolgono a ragazze e ragazzi dai tredici ai venticinque anni.

La modifica ha ricevuto il via libera dalla Giunta regionale nelle settimane scorse. Il diritto alla contraccezione gratuita è riconosciuto, a prescindere dal reddito familiare, fino a venticinque anni.

Da ventisei a quarantacinque rimane confermato la necessità di un requisito anche economico: sarà offerta solo a chi ha un reddito inferiore a 30mila euro o un codice di esenzione. Fino ad oggi il tetto è era 36.151 euro. Rimane gratuita per i disoccupati.

I requisiti

Per accedere alle diverse misure occorre essere iscritti al servizio sanitario nazionale, residenti o domiciliati in Toscana, compresi gli stranieri temporaneamente presenti. Ne possono godere anche studentesse e studenti, fino a 25 anni, iscritti all’Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Pisa, Università degli studi di Siena e Università per stranieri di Siena, in possesso della carta unica dello studente universitario della Toscana.

L’accesso alla contraccezione gratuita è garantito anche alla donne, da 26 a 45 anni, a prescindere dal reddito familiare, che entro dodici mesi dal parto o entro ventiquattro dall’interruzione di una gravidanza abbiamo scelto la contraccezione. Alle persone assegnate femmine alla nascita (Afab) è garantito l’accesso alla contraccezione gratuita nelle diverse tipologie.

La Giunta intende attivare un gruppo di lavoro tecnico, per monitorare l’applicazione delle delibera ed aggiornare l’elenco dei farmaci e dei metodi contraccettivi gratuiti.

“La Toscana è stata la prima, nel 2018, ad attivare questa misura e tutt’oggi rimane un’esperienza tra le più avanzate in Italia. Proseguiamo nel solco di quella scelta con convinzione”, sottolineano e commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni.

Altre Regioni anno infatti programmi di gratuità, ma non così estesi. “Lo riteniamo un servizio importante – aggiunge Monni – e riteniamo giusto garantire l’accesso gratuito a metodi contraccettivi, senza paletti legati al reddito, fino a venticinque anni in modo da favorire scelte informate e consapevoli”.

La Regione organizza anche iniziative nelle scuole per la promozione dell’educazione alla sessualità e all’affettività.

Per saperne di più, è possibile consultare la pagine dedicata sul sito della Regione: www.regione.toscana.it/-/contraccezione-gratuita