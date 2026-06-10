Rinnovamento Comune, il sindaco: “La nostra lista è nata e continua ad essere civica”

Sorano (Grosseto). In relazione alle riflessioni emerse nel dibattito politico successivo alle elezioni amministrative, il sindaco di Sorano Barbara Belcari intende ribadire l’identità e i principi che hanno caratterizzato fin dalla nascita il progetto di Rinnovamento Comune.

«Rinnovamento Comune è nata e continua ad essere una lista civica – spiega il sindaco -. Un progetto costruito da persone provenienti da esperienze diverse, accomunate dalla volontà di lavorare per Sorano e per il bene della comunità. Al suo interno convivono sensibilità, culture ed esperienze differenti, che rappresentano una ricchezza e non un elemento di divisione».

Belcari sottolinea come la scelta di mantenere una netta impostazione civica sia stata voluta fin dall’inizio: «Abbiamo scelto consapevolmente di non caratterizzare il nostro percorso attraverso appartenenze partitiche o tessere politiche. Una scelta che abbiamo condiviso sin dalla formazione della lista e che continuiamo a considerare un valore. Ognuno conserva naturalmente le proprie idee e il proprio percorso personale, ma all’interno di Rinnovamento Comune ciò che ci unisce è l’impegno verso il territorio e verso i cittadini».

Il sindaco ringrazia inoltre tutte le realtà che hanno espresso sostegno durante il percorso elettorale: «Siamo grati a tutte le persone, ai gruppi e alle forze politiche che hanno guardato con interesse e favore al nostro progetto. Quel sostegno è stato importante e lo accogliamo con rispetto. Allo stesso tempo riteniamo importante ribadire che Rinnovamento Comune non rappresenta alcun partito e continuerà a mantenere la propria autonomia e la propria natura civica. In questa fase il nostro obiettivo è lavorare con serietà e concretezza per Sorano. È su questo che intendiamo concentrare tutte le nostre energie, con spirito di collaborazione verso chiunque abbia a cuore il futuro del territorio e della comunità».