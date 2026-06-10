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Pomodoro: Conserve Italia assume 200 lavoratori stagionali per lo stabilimento in Maremma

Nel sito produttivo il Gruppo cooperativo trasforma ogni anno fino a 80.000 tonnellate di pomodoro

di Redazione
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Albinia (Grosseto). In vista della prossima campagna di trasformazione del pomodoro da industria, Conserve Italia intende assumere 200 lavoratori stagionali per le attività previste nello stabilimento di Albinia, dove queste lavoratrici e questi lavoratori saranno impegnati tra la seconda metà di luglio e la fine di settembre.

Nel sito produttivo toscano il Gruppo cooperativo trasforma ogni anno fino a 80.000 tonnellate di pomodoro conferito dai soci agricoltori delle cooperative del territorio toscano e laziale. Con questa materia prima locale, si realizzano le passate e le polpe commercializzate in Italia e in oltre 70 Paesi con i marchi Valfrutta, Cirio, Jolly Colombani e Pomodorissimo – Santarosa (in licenza), oltre che con la marca del distributore.

I requisiti

I profili richiesti da Conserve Italia per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria riguardano le attività produttive, tecniche e logistiche nel periodo di massimo impegno dello stabilimento. Agli addetti stagionali verranno affidate mansioni che riguardano le fasi di conferimento della materia prima, la trasformazione del pomodoro, il controllo qualità, la gestione dei magazzini, la pulizia e altro ancora; il personale sarà inquadrato con contratto a tempo determinato stagionale, legato alla durata delle attività di trasformazione. Il riferimento è il Ccnl Cooperative trasformazione prodotti agricoli. Il lavoro è organizzato in turni a ciclo continuo e per fare richiesta occorre essere maggiorenni. Non è necessariamente richiesta una pregressa esperienza nel settore.

Si può presentare la propria domanda di candidatura recandosi allo stabilimento di Albinia (Strada Regionale 74 Maremmana n. 104; dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30), dove è possibile compilare l’apposito modulo. Tale modulo può anche essere richiesto all’Ufficio Personale dello stabilimento (mail mbertocchi@ccci.it; tel. 0564.870027) e successivamente riconsegnato via mail con tutti i dati inseriti.

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