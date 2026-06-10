Al via i saggi di fine anno della scuola di musica: ecco tutti i nomi degli allievi protagonisti

Grosseto. Tre pomeriggi dedicati alla musica, allo studio e alla crescita artistica degli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”.
Da giovedì 11 a sabato 13 giugno, alle 16.30, l’auditorium “Carlo Cavalieri” ospiterà i saggi di fine anno, appuntamento conclusivo del percorso didattico che permetterà agli studenti di esibirsi davanti al pubblico presentando il lavoro svolto nel corso dell’anno accademico. L’ingresso è libero.
Le tre giornate offriranno un ampio panorama delle attività formative dell’istituto grossetano, coinvolgendo allievi di diverse età e livelli di preparazione. Il programma spazierà infatti dal pianoforte al violino, dal flauto alla tromba, dal canto alla chitarra, fino al sassofono e al violoncello.
«I saggi rappresentano ogni anno un momento particolarmente significativo per la vita dell’istituto – dichiara il direttore Antonio Di Cristofano – offrendo agli allievi l’opportunità di condividere con il pubblico il percorso di studio svolto durante l’anno e di confrontarsi con l’esperienza dell’esibizione dal vivo».
Il programma
Giovedì 11 giugno si esibiranno gli allievi delle classi di flauto della professoressa Daniela Bilotti, di pianoforte dei docenti Laura Fabbiani, Augusto Ferretti, Anna Ginanneschi ed Eloisa Romeo, di tromba del professor Michele Makarovic e di violino del professor Claudio Cavalieri.
Sul palco saliranno Arianna Fiorillo, Anna Zammiello, Camilla Franci, Maria Antonietta Terenzio, Andrea Rossi, Grace Childers, Merejo Anderis, Paola Gonzalez, Alice Potini, Darius Muresan, David Luiz Paun, Mirta Villani, Niccolò Scalabrino, Bianca G. Berretti, Ylenia Ponticelli, Alessia Rosati Aparicio, Veronika Moroni, Chiara Rallo, Alessandro Di Nicola, Pono Pucci, Enea Calò, Alessandro G. Praderio, Benedetta Galli e Andrea Bruno.
Venerdì 12 giugno sarà la volta delle classi di canto della professoressa Sandra Biagioni, di pianoforte dei docenti Diego Benocci, Gala Chistiakova, Mirko Galeazzi e Laura Menchini, oltre alla classe di violoncello, musica d’insieme ed esercitazioni orchestrali della professoressa Laura Bianchi.
Si esibiranno Isadora Bruno, Lilia Sirbu Girotti, Giulia Falangola, Victor Minucci, Riccardo Abbruzzese, Jacopo Leotta, Chiara Keiko Casamatta, Ambra Filippeschi, Cristina Zheng, Alessia Zheng, Niccolò Arezzini, Nicole Viska, Greta Scuderi, Andrea Lentini Campallegio, Giuseppe Di Mauro, Azzurra Santini, Jacopo Carli Banti, Lavinia Sprinceana, Anna Bulboaca, Gemma Pimpinelli, Stella C. D’Errico, Bianca Addonisio, Giorgia Addonisio e Carlotta A. Denevi.
Sabato 13 giugno concluderanno la rassegna gli allievi delle classi di chitarra del professor Alessandro Benedettelli, di pianoforte del professor Giuliano Schiano, di sassofono del professor Davide Vallini e di violino del professor Ivan Calò.
Protagonisti dell’ultima giornata saranno Salvo Dalfino, Sara Fruscoloni, Aron Niang, Livio Santoni, Giulio Leuci, Benedetta Galli, Elia Belardi, Federico Adorno, Leonardo Benocci, Carlotta A. Denevi, Francesco Pilici, Daniele Greco, Lorenzo Sironi, Pietro Sironi, Emma Bardani, Eva Frati, Lia Ranieri, Alessia C. Rondinella e Fausto Spadi.
Ad accompagnare gli studenti nelle esecuzioni sarà il pianista collaboratore Jacopo Mai.