“Giovani in Musica”: il Comune co-organizza la sesta edizione della rassegna

Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto ha approvato la co-organizzazione della sesta edizione di “Giovani in Musica”, il progetto promosso dall’associazione A.Gi.Mus. di Grosseto dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti musicali.

L’iniziativa, che si inserisce nel programma delle attività culturali del territorio, offrirà occasioni di formazione, esibizione e crescita artistica a giovani musicisti, favorendo al tempo stesso la partecipazione del pubblico e la diffusione della cultura musicale.

«Sostenere “Giovani in Musica” – sottolineano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore alla cultura, Luca Agresti – significa investire sul talento, sulla formazione e sulle opportunità offerte alle nuove generazioni. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita per i giovani musicisti e contribuisce ad arricchire l’offerta culturale della nostra città. Come amministrazione comunale siamo lieti di collaborare con A.Gi.Mus. per un progetto che valorizza la musica come strumento di aggregazione, espressione e partecipazione».

Il Comune sostiene il progetto nell’ambito delle attività di promozione culturale e turistica della città, riconoscendone il valore educativo, sociale e culturale per la comunità locale.