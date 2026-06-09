Giornate europee dell’archeologia: le iniziative nei Parchi archeologici della Maremma

Grosseto. Il 12, 13 e 14 giugno tornano le Gea – Giornate europee dell’archeologia, l’appuntamento annuale dedicato al patrimonio archeologico promosso dall’Inrap – Institut national de recherches archéologiques préventives sotto l’egida del Ministero della cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa. Le Giornate sono organizzate in Italia dal Ministero della cultura al fine di sensibilizzare i pubblici e le comunità sui temi della protezione e promozione del patrimonio archeologico nazionale.

I Parchi archeologici della Maremma aderiscono alle Gea con una serie di iniziative e di eventi che avranno già inizio nella giornata di giovedì 11 giugno con “Aspettando le Giornate europee dell’archeologia… Cantieri aperti al pubblico al Parco archeologico di Cosa”, una giornata speciale in cui il pubblico potrà accedere eccezionalmente ai cantieri di manutenzione e restauro del Parco archeologico di Cosa dalle 9.45 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30.

Venerdì 12 giugno proseguono invece i “Venerdì dell’Archeologia” al Parco archeologico di Roselle, con l’apertura straordinaria serale del sito e ben due visite accompagnate, a cura del personale del Ministero della cultura, alle 19.30 e alle 21.00, comprese nel prezzo del biglietto d’ingresso (4 euro intero, 2 euro ridotto), mentre al Parco archeologico di Vetulonia (Tomba della Pietrera) ci sarà l’apertura straordinaria serale gratuita dalle 18.00 alle 21.00.

Sabato 13 giugno continua la maratona culturale delle Gea, al Parco archeologico di Roselle, con la conferenza di presentazione del progetto di rilevante interesse nazionale “GreatT (Global Research on Environmental and Territorial Transformations)” dal titolo “Roselle: trasformazioni urbane e territoriali attraverso i millenni (I millennio a.C. – II millennio d.C.)”. Il progetto di ricerca si propone di rispondere a importanti interrogativi sulla storia dell’antica città, come la scelta del sito per la sua fondazione, le risorse naturali che ne favorirono lo sviluppo, il rapporto con la vicina Vetulonia e come si intrecciarono città, ambiente e paesaggio rurale nelle diverse epoche storiche. Ad intervenire saranno il dottor Leonardo Bochicchio, direttore dei Parchi archeologici della Maremma, il professor Giorgio Pocobelli (Cnr-Ispc dell’Università di Firenze), il prof.essor Stefano Campana (Università di Siena), il dottor Davide Susini (Università di Siena). Il programma prevede una visita accompagnata alle 10.00 a cura del personale Mic e l’incontro alle 11.00 nella sala conferenze dell’Info Point di Roselle con il direttore dei Parchi archeologici della Maremma e i ricercatori coinvolti.

Domenica 14 giugno, infine, alle 16.00, al Parco archeologico di Roselle, si potrà provare il nuovo gioco da tavolo dedicato proprio a Roselle, nell’omonimo laboratorio didattico “Rusellae – Echi dal sottosuolo”, una sfida ispirata alla ricerca archeologica tra imprevisti, opportunità e nuove scoperte. Attività compresa nel biglietto di ingresso, gratuito per i bambini, consigliata la prenotazione.

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