Tirrenica, le opposizioni abbandonano il Consiglio comunale: “Manovra strumentale della maggioranza” 

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, dedicata all’adeguamento della Tirrenica, il gruppo consiliare L’Alternativa, con il pieno sostegno politico del gruppo Viva Castiglione, ha espresso una posizione netta e coerente, decidendo di non partecipare al voto finale.

“ Una scelta di coerenza politica ”

Nonostante il gruppo abbia ribadito con forza il proprio sostegno all’opera infrastrutturale – considerata vitale per il territorio, i cittadini e le imprese locali – la scelta di abbandonare l’aula è stata dettata “dalla volontà di non prestare il fianco” a quella che è stata definita “una manovra propagandistica”.

“ L’Alternativa è e resta favorevole all’adeguamento della Tirrenica – ha dichiarato il gruppo in aula –. Tuttavia, non possiamo ignorare che negli ultimi vent’anni, con quattro Governi di sinistra, cinque se si aggiunge quello con i 5 Stelle, sia a livello nazionale che regionale da sempre di sinistra, l’opera non è stata sbloccata. Presentare oggi questa delibera su input di figure istituzionali notoriamente schierate a sinistra, come il presidente della Provincia e il presidente della Camera di commercio di Grosseto, appare come un’operazione puramente elettorale”

La gestione dei lavori e le assenze forzate

Il gruppo consiliare ha dovuto registrare l’assenza forzata della consigliera Ianetta Giannotti e del capogruppo Aldo Iavarone: quest’ultimo aveva preannunciato la sua assenza per improrogabili motivi personali.

La lettura del documento politico in consiglio comunale è stata fatta dal consigliere Edoardo Mazzini, che ha appoggiato pienamente con il consigliere Alfredo Cesario il documento.

Con l’abbandono dell’aula al momento del voto, L’Alternativa e Viva Castiglione hanno inteso marcare una linea di demarcazione netta: il gruppo rifiuta di trasformare un’opera strategica per la Maremma in una “bandierina” politica dell’ultimo minuto.

“Lasciamo alla maggioranza l’esclusiva responsabilità di votarsi questo atto”, hanno concluso dal gruppo, ribadendo che, pur essendo favorevoli all’opera, “a dignità del confronto politico e il rispetto dei tempi istituzionali non possono essere sacrificati sull’altare di un’operazione che appare, a tutti gli effetti, di natura esclusivamente elettorale. Tale opera poteva essere realizzata molti anni prima, basta ricordare i miliardi di euro spesi per le sedie a rotelle e per il 110 con tutto quello che ha generato, con l’appoggio del Partito Democratico”.