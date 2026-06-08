“Scorpions Legacy 2026”: i militari del Savoia si esercitano in Romania

Grosseto. Si sono concluse nei giorni scorsi in Romania, presso le aree addestrative del Joint National Training Center (Jntc) di Cincu e nella sede della Multinational Division South East (Mnd-Se) a Bucarest, le esercitazioni “Scorpions Legacy 2026” e “Dacia Lancer 2026”, che hanno visto la partecipazione del terzo reggimento Savoia Cavalleria e di una componente del 185° reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”.

Le, svolte in uno scenario warfighting, rappresentano nel loro complesso l’annuale evento addestrativo della Mnd-Se e della Multinational Brigade South East (Mnbde-Se) pianificato dal Ministero della Difesa rumeno con lo scopo di consolidare le capacità operative ed i procedimenti tecnico-tattici delle unità coinvolte, verificando il livello di interoperabilità tra i principali Paesi dell’Alleanza e i partner.

I Cavalieri paracadutisti, insieme a truppe provenienti da Francia, Spagna, Portogallo, Polonia, Bulgaria e Nord Macedonia, hanno preso parte ad addestramenti mirati alla condotta di operazioni difensive e offensive – sfruttando le notevoli possibilità concesse dall’area che annovera anche una zona completamente dedicata alle trench operation e allo urban operation.

I reparti schierati hanno avuto la possibilità di incrementare le proprie capacità nell’ambito di operazioni combined arms, come la gestione del fuoco anche attraverso l’impiego di sistemi Uas del tipo Radon-X, Raven e Parrot in una Field Training Exercise (Ftx), che ha visto contrapporsi 2 battaglioni multinazionali in un’operazione continuativa di 96 ore con l’utilizzo del sistema di simulazione Miles.

L’attività addestrativa si è conclusa con una Live Fire Exercise (LFX) in cui lo Squadrone blindo pesanti e la sezione di artiglieria hanno mostrato la loro potenza di fuoco insieme agli alleati multinazionali, realizzando una manovra difensiva congiunta che ha visto l’impiego di blindo armate “Centauro”, carri armati “Leclerc”, veicoli da trasporto truppe rumeni “Piranha”, spagnoli “Vamtac” e polacchi “Rosomak”.

A corollario delle attività sul campo, una componente del reggimento Savoia Cavalleria è stata coinvolta nell’esercitazione “Dacia Lancer 2026” partecipando ad una Command Post Exercise (Cpx) nella condotta di un’operazione offensiva ad altissima intensità che ha visto schierati i posti comando della Divisione e della Brigata Multinazionale.

Note di apprezzamento sono giunte dalle autorità militari internazionali presenti a sottolineare le qualità dei cavalieri e degli artiglieri paracadutisti della Folgore per aver concretamente permesso di incrementare ulteriormente il livello delle unità multinazionali in cui sono stati inseriti.

La Folgore è la Grande unità da combattimento con capacità specialistica dell’Esercito, in grado di esprime capacità operative efficaci, versatili e “full spectrum”, secondo il principio della massima integrazione inter-arma, interforze e interoperabilità multinazionale.