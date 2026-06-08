Nutrizione come prevenzione primaria: nuovo appuntamento con i “Salotti della salute” della Lilt

Grosseto. Prosegue il percorso dei “Salotti della salute – Pomeriggi di cultura della prevenzione” promossi da Lilt Grosseto. Dopo gli appuntamenti nel capoluogo, l’iniziativa si estende sul territorio provinciale e approda a Castel del Piano.

L’appuntamento, dal titolo “Dacci oggi il nostro pane quotidiano: verità e falsi miti”, è in programma giovedì 12 giugno, alle 17.30, a Casa Corsini e sarà dedicato al tema della nutrizione come prevenzione primaria, con approfondimenti legati all’utilizzo dei vari tipi di farina.

“L’obiettivo dei ‘Salotti della salute’ – afferma la consigliera Lilt Barbara Ciacci – è quello di portare la cultura della prevenzione sempre più vicino alle persone. La presenza a Castel del Piano rappresenta un momento significativo di questo percorso, confermando la volontà di essere un presidio di prevenzione attivo su tutta la provincia.

Il programma

Il programma prevede gli interventi del dottor Bruno Mazzocchi, direttore sanitario della Lilt Grosseto, della nutrizionista della Lilt di Grosseto la d.ssa Federica Del Duchetto – che parlerà delle differenze tra le farine e delle caratteristiche del pane -, del gastroenterologo della Lilt di Grosseto, il dottor Marco Corsetti – che affronterà il tema dei disturbi gastrointestinali e dei falsi miti legati al glutine – e di Corrado Corsini. titolare dell’azienda Corsini Dolci e Biscotti – che offrirà una riflessione sul valore del tempo e dell’attesa nella tradizione artigianale.

L’iniziativa è organizzata da Lilt Grosseto Aps-Ets con la collaborazione di numerosi partner istituzionali e territoriali e si concluderà con un momento conviviale offerto da Corsini Dolci e Biscotti.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti.

La direttrice Barbara Bricca ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564.453261.