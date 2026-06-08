“Montagnando” 2026: oltre 50 partecipanti alla giornata nel bosco amiatino

Amiata (Grosseto). Si è svolta domenica 7 giugno la nuova edizione di “Montagnando”, la manifestazione organizzata dal Consorzio forestale dell’Amiata in collaborazione con Coop Unione Amiatina, dedicata alla scoperta del patrimonio forestale del Monte Amiata. Un ritorno atteso, dopo un periodo di pausa, che ha raccolto l’entusiasmo di oltre 50 partecipanti.

L’iniziativa

Più di 50 persone hanno percorso i 6,5 chilometri del tracciato ad anello che collega il Prato della Contessa alla Madonna del Camicione e alle Macinaie, immersi nella faggeta amiatina. Non si è trattato solo di una passeggiata: lungo il percorso i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino il lavoro quotidiano del Consorzio, dalla gestione sostenibile del bosco alle certificazioni ottenute, fino alle tecniche di utilizzazione forestale. Due tappe in particolare hanno reso concreto il racconto: un’area dove un anno fa è stato eseguito un taglio selettivo, oggi in fase di ripresa naturale, e un’altra dove è stata appena completata una martellata, la selezione delle piante destinate al taglio futuro.

Al rientro al Prato della Contessa, i partecipanti si sono ritrovati per il pranzo offerto da Coop Unione Amiatina. A chiudere la giornata, la presentazione dell’iniziativa “Puliamo i nostri boschi”, in programma il 13 settembre: un’occasione per restituire alla comunità un bosco curato e accessibile.

“Montagnando” ha confermato l’impegno del Consorzio forestale dell’Amiata nella cura e nella gestione responsabile del patrimonio boschivo del territorio. Un impegno che non si esaurisce nel lavoro tecnico quotidiano, ma si traduce anche nella volontà di aprire il bosco alla comunità, di spiegare le scelte, di rendere visibile ciò che normalmente resta dietro le quinte. Perché un bosco ben gestito è un bene collettivo, e conoscerlo è il primo passo per tutelarlo.

“Montagnando” si inserisce nell’ambito del progetto Trans.Forest, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Sviluppo rurale Toscana 2023-2027.