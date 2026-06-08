Contrasto alle truffe sui contratti di luce e gas: Enel e Carabinieri incontrano i cittadini

Grosseto. Sbarca a Grosseto l’Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia, ma non solo.

Il prossimo appuntamento – che si svolgerà mercoledì 10 giugno, alle 15.00, all’Enel Store di via Bonghi 13/B – tratterà un tema particolarmente sentito dai cittadini, qual è il fenomeno delle truffe, con particolare riferimento a quelle telefoniche.

Nel settore energetico, infatti, negli ultimi anni si è registrato un costante incremento dei tentativi di truffa attraverso il cosiddetto spoofing, che altera il numero del chiamante facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale. Una pratica illegittima che Enel si impegna a contrastare con l’obiettivo di proteggere i clienti, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la sicurezza dei propri canali di contatto. Ampio spazio verrà dato anche all’analisi degli sms truffa e della finta assistenza tecnica.

L’incontro

All’evento interverranno esperti del settore, come rappresentanti della Security Enel, e il Comandante del Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto, il Tenente Colonnello Matteo Orefice, che dialogheranno con i cittadini sulle modalità per riconoscere le truffe, le azioni per proteggersi e le attività da compiere nel caso in cui si cada in questa rete.

Il workshop è gratuito e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’iniziativa si inserisce nel nuovo concept dell’innovativo Enel Store di Grosseto, che vuol essere più di un semplice punto vendita, ovvero un vero e proprio luogo di relazione e di connessione per i cittadini che cercano informazioni e soluzioni energetiche efficienti e personalizzate.

Foto di repertorio