Incidente sull’Aurelia: ferite quattro donne

Grosseto. Incidente sull’Aurelia, nel comune di Orbetello, ieri sera, intorno alle 23.20, in cui sono rimaste coinvolte più auto.

Nell’incidente, sono rimaste ferite quattro donne, tutte trasportate all’ospedale di Grosseto: una di 25 anni, in codice 3, e tre di 21, 50 e 61 anni, in codice 2.

Sul posto, sono intervenute l’ambulanza della Misericordia di Orbetello, due ambulanze della Croce Rossa dell’Argentario, l’ambulanza della Misericordia di Albinia e l’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano.