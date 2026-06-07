Home Costa d'argentoIncidente sull’Aurelia: ferite quattro donne
Costa d'argentoCronacaCronaca Costa d'ArgentoCronaca Grosseto

Incidente sull’Aurelia: ferite quattro donne

L'incidente è avvenuto nei pressi di Orbetello

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 90 views

Grosseto. Incidente sull’Aurelia, nel comune di Orbetello, ieri sera, intorno alle 23.20, in cui sono rimaste coinvolte più auto.

Nell’incidente, sono rimaste ferite quattro donne, tutte trasportate all’ospedale di Grosseto: una di 25 anni, in codice 3, e tre di 21, 50 e 61 anni, in codice 2.

Sul posto, sono intervenute l’ambulanza della Misericordia di Orbetello, due ambulanze della Croce Rossa dell’Argentario, l’ambulanza della Misericordia di Albinia e l’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Incendio alla piattaforma ecologica di Valpiana, intervengono i...

Auto esce di strada e si ribalta: conducente...

Scontro tra un’auto e una bici: giovane trasportata...

Scontro tra un’auto e un motociclo a tre...

Edilizia residenziale pubblica, pubblicata la graduatoria definitiva: ecco...

Centri estivi: torna il servizio pensato per i...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: