Geotermia, Enel replica ai sindaci: “Costo del vapore previsto dal contratto”

Grosseto. In riferimento alle segnalazioni sull’adeguamento delle tariffe di teleriscaldamento, Enel Green Power – che per l’attività di produzione di energia elettrica versa tutti i contributi di concessione e produzione, come da normativa vigente – precisa che “si tratta di un aggiornamento periodico dei prezzi di cessione del calore, previsti dal contratto che segue i costi di produzione, distribuzione e commercializzazione del comparto energetico”.

“È opportuno sottolineare che la ‘componente calore’ è solo una parte che compone la bolletta degli utenti dei teleriscaldamenti, gestiti dai soggetti di competenza, e che le tariffe così rimodulate restano di gran lunga più convenienti rispetto a quelle esistenti sul mercato del gas, che possono risultare anche fino a cinque volte maggiori per le utenze residenziali e addirittura fino a quindici volte per quanto riguarda le forniture commerciali e artigianali – continua la nota di Enel -. Per ogni chiarimento Enel Green Power è a disposizione dei Comuni e dei gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento, nonché dei clienti che si approvvigionano direttamente del calore dagli impianti scambiatori, come già avvenuto in alcune circostanze a fronte di specifiche richieste di approfondimento. Enel Green Power monitorerà costantemente la situazione, con la possibilità di rivedere al ribasso le tariffe in virtù dell’andamento del mercato, nella volontà di applicare il prezzo di cessione del calore migliore per il periodo storico contingente”.