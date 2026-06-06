Torna la Ztl estiva nel centro storico: accesso regolamentato nelle ore serali

Scarlino (Grosseto). Da lunedì 8 giugno entreranno in vigore le disposizioni previste dall’ordinanza della Polizia Nunicipale che disciplina la Ztl estiva nel centro storico di Scarlino.

Il provvedimento sarà attivo fino a domenica 13 settembre, tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 24.00, e interesserà via Roma, via IV Novembre, piazza Garibaldi e via Citerni fino all’intersezione con piazzetta Guelfi.

La misura dà attuazione all’indirizzo approvato dall’amministrazione comunale per il periodo di maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di rendere il centro storico più vivibile e sicuro nelle ore serali, favorendo la mobilità pedonale e la fruizione degli spazi pubblici da parte di residenti e visitatori.

Nel periodo di validità della Ztl saranno consentiti il transito e la sosta alle persone con ridotta capacità di deambulazione in possesso dell’apposito contrassegno, ai medici convenzionati con l’Azienda Usl nell’esercizio delle loro funzioni, alle forze di polizia e ai mezzi di soccorso. Sarà invece consentito il solo transito ai proprietari di garage o di altre aree private destinate al ricovero dei veicoli e non raggiungibili diversamente, purché muniti di autorizzazione rilasciata dalla Polizia municipale, oltre ai veicoli di rappresentanza o di servizio dell’amministrazione comunale e delle società che operano per conto dell’ente.

I soggetti aventi diritto dovranno richiedere l’autorizzazione all’ufficio della Polizia Municipale. L’autorizzazione dovrà accompagnare il veicolo ed essere esibita in caso di controllo. La circolazione non autorizzata all’interno della Ztl comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada.

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica e alle disposizioni in vigore, contribuendo così a una fruizione più ordinata e sicura del centro storico durante la stagione estiva.