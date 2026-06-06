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Scontro tra un’auto e una bici: giovane trasportata a Siena in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto a Monte Argentario

di Redazione
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Monte Argentario (Grosseto). Incidente lungo la strada del Pianone, all’incrocio con la strada provinciale 161, nel comune di Monte Argentario.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, alle 18.30, un’auto si è scontrata con una bici. Nell’impatto, è rimasta ferita una donna di 23 anni, che è stata trasportata in codice 3 all’ospedale di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, sono intervenute anche l’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano con l’infermiere e le forze dell’ordine.

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