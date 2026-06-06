Premio letterario Distretto Rotary 2071: cerimonia finale in sala Pegaso

Grosseto. Si terrà martedì 9 giugno, alle 17, nella Sala Pegaso della Provincia di Grosseto, la cerimonia finale del premio Letterario Rotary Distretto 2071, iniziativa che coinvolge i club di tutta la Toscana e che promuove la cultura come strumento di crescita civile e coesione sociale.

All’evento porteranno il proprio saluto il governatore del Distretto 2071 Giorgio Odello e il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola.

L’edizione 2026 ha registrato decine di partecipazioni da tutta Italia, suddivise nelle quattro sezioni del concorso: narrativa edita, narrativa inedita, poesia edita e poesia inedita.

I finalisti

La giuria ha selezionato i finalisti, che saranno presenti alla cerimonia e tra i quali verranno annunciati i vincitori.

Per la narrativa edita concorrono: Riccardo Gambelli (“Le fate di Bacco”), Silvia Gentilini (“Le regole infrante”), Costanza Ghezzi (“Il mestiere di mia madre”), Graziano Mantilloni (“Bandito!”), Anna Maria Vignali (“Pimperi”).

Nella narrativa inedita: Stefano Baravelli (“Mi hai regalato il domani”), Mauro Bellachioma (“Bagliori dall’abisso – L’enigma di Marettimo”), Enrico Bistazzoni (“Scorrettamente parlando”), Carlotta Gorelli (“Il sentiero del tempo”), Bruno Mazzocchi (“Storie per non perdersi”).

Per la poesia edita: Noemi Chesini (“Trova una scusa”), Maurizio Chiappi (“Spazio bianco”), Umberto Grieco (“Spes contra spem”), Lorenzo Del Monte (“Di amarsi a vicenda e di volersi bene”), Stefano Vagniluca (“Sembrare belli e altre poesie dal treno”).

Per la poesia inedita: Antonia Arena (“Aspettando la primavera”), Roberta Caldesi (“Mari”), Stefania Marconi (“Gocce di me”), Roberto Pagliai (“Trenta poesie per trenta giorni”), Nunzia Squitieri (“Colori d’amore”).

I premi previsti confermano la volontà del Distretto di sostenere concretamente la produzione letteraria.

«Questo premio – dichiara il governatore del Distretto 2071 Giorgio Odello – testimonia l’impegno del Rotary nel sostenere il talento e nel promuovere la cultura come bene condiviso. La qualità delle opere ricevute conferma la vitalità del panorama letterario italiano».

Gli organizzatori del premio letterario Mauro Mazzolai e Nunzia Costantini sottolineano il ruolo di ciascun autore. «La partecipazione -affermano – è stata importante e di qualità. Ogni autore ha portato una voce autentica, capace di raccontare il presente con sensibilità e profondità. Il Rotary si conferma un luogo dove le storie trovano ascolto e riconoscimento».