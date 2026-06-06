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“Niente caffè per Spinoza”: Alice Cappagli presenta il suo libro

L'iniziativa è in programma martedì 9 giugno

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Martedì 9 giugno 2026 alle 17, alla Biblioteca della Ghisa di Follonica, si terrà un incontro con la scrittrice Alice Cappagli dedicato al suo libro “Niente caffè per Spinoza”, organizzato dalla Commissione pari opportunità.

L’incontro offre un’occasione di dialogo e un confronto, attraverso la letteratura, ed esplora temi legati alla crescita personale, alle relazioni e alla forza delle passioni che accompagnano il percorso di ciascuno.

Attraverso la presentazione del volume e il confronto con i lettori, l’autrice accompagnerà in un viaggio tra storie, emozioni e riflessioni, confermando il valore della lettura come strumento di conoscenza e condivisione.

L’autrice e il libro

Alice Cappagli è livornese e ha suonato il violoncello nell’orchestra del Teatro alla Scala per 37 anni. Ha pubblicato un racconto a tema musicale dal titolo “Una grande esecuzione” (2010), “Niente caffè per Spinoza” (2019 e 2020) e “Ricordati di Bach” (2020).

Lei gli legge i filosofi e gli riordina la casa, lui le insegna che nei libri si possono trovare le idee giuste per riordinare anche la vita. Perché lui è un anziano professore capace di vedere nel buio, lei una giovane donna che ha perso la bussola. E mentre il sole entra a secchiate dai vetri, mentre il libeccio passa «in un baleno dall’orizzonte al midollo, modificando i pensieri e l’umore», il profumo della zuppa di lenticchie si mescola ai pensieri di Pascal, creando tra i due un’armonia silenziosa e bellissima. Intorno c’è Livorno, con il suo mercato generale, la terrazza Mascagni, Villa Fabbricotti, le chiese affacciate sul mare.

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