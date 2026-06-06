Geotermia, i sindaci: “No all’aumento del costo del vapore”

Grosseto. I sindaci dei Comuni geotermici esprimono “forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto agli aumenti del costo del vapore applicati da Enel Green Power alle imprese e alle attività produttive che utilizzano direttamente la risorsa geotermica”.

“La geotermia rappresenta da oltre un secolo una ricchezza straordinaria per la Toscana e per le nostre comunità – continua il comunicato dei sindaci –. Non è soltanto una fonte energetica rinnovabile strategica per il sistema energetico regionale e nazionale, ma è anche uno strumento fondamentale di sviluppo economico, occupazione, innovazione e presidio delle aree interne. Per questo riteniamo che ogni scelta che rischi di compromettere la competitività delle imprese geotermiche debba essere attentamente valutata e condivisa con i territori. Molte aziende, attività agricole, artigianali e produttive hanno investito negli anni confidando nella disponibilità di una risorsa locale che avrebbe dovuto rappresentare un vantaggio competitivo per le aree geotermiche. Oggi, invece, assistiamo a una dinamica che rischia di produrre l’effetto opposto, mettendo in discussione investimenti, posti di lavoro e prospettive di crescita”.

“Siamo consapevoli delle esigenze industriali e delle dinamiche economiche che interessano Enel Green Power, ma lo sviluppo dei territori geotermici non può essere determinato esclusivamente dalle logiche di bilancio di una singola azienda – sottolinea la nota -. La geotermia è una risorsa che appartiene alla storia, all’identità e al futuro delle nostre comunità e il suo sfruttamento deve continuare a garantire un equilibrio tra sostenibilità industriale e benefici concreti per i territori che da decenni convivono con gli impianti e contribuiscono al successo del distretto geotermico toscano. Particolare preoccupazione desta inoltre la situazione dei sistemi di teleriscaldamento geotermico e delle piccole e medie imprese che utilizzano il calore geotermico nei propri processi produttivi”.

“Nell’anno 2025 Enel Green Power ha rivendicato un aumento del prezzo del vapore idoneo pari al 117%, determinando per alcuni territori una situazione di estrema criticità e mettendo a rischio la sostenibilità economica di diversi sistemi di teleriscaldamento – spiegano i sindaci -. Una condizione resa ancora più problematica dal fatto che molti impianti non risultano serviti in misura sufficiente da vapore non idoneo fornito dalla stessa Enel Green Power e sono quindi costretti a ricorrere a quote significative di vapore idoneo. Non riteniamo accettabile che il costo del vapore possa essere soggetto a variazioni annuali strettamente collegate all’andamento del Pun (Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica), trasferendo sui territori una volatilità che poco ha a che fare con i costi effettivi di una risorsa locale e rinnovabile. Per alcuni Comuni geotermici questa situazione non rappresenta un semplice aumento dei costi, ma produce effetti potenzialmente deflagranti sui bilanci dei gestori dei teleriscaldamenti, sulle famiglie, sulle imprese e più in generale sulla tenuta di un modello energetico che per decenni è stato presentato come uno dei principali benefici derivanti dalla presenza della geotermia”.

“La geotermia deve continuare a rappresentare un vantaggio competitivo per chi vive, lavora e investe nelle aree geotermiche – prosegue la nota -. Non è pensabile che famiglie, imprese e sistemi di teleriscaldamento siano esposti a continui aumenti che finiscono per indebolire il tessuto economico e sociale dei nostri territori. Per queste ragioni i sindaci dei Comuni geotermici chiedono alla Regione Toscana l’apertura di un confronto urgente e la valutazione di ogni possibile iniziativa normativa e legislativa finalizzata a tutelare i territori geotermici. In particolare chiediamo di verificare la possibilità di introdurre strumenti che consentano di definire criteri certi, trasparenti e sostenibili per la determinazione del prezzo del vapore destinato ai teleriscaldamenti civili e alle piccole e medie imprese, evitando che tali costi siano determinati esclusivamente dalle oscillazioni del mercato energetico nazionale e garantendo condizioni compatibili con le esigenze di sviluppo delle comunità locali”.

“Chiediamo inoltre ad Enel Green Power di riconsiderare questa scelta e di aprire un confronto concreto con le amministrazioni locali, le categorie economiche e le imprese interessate – proseguono i sindaci –. Solo pochi mesi fa è stato sottoscritto un importante accordo tra la Regione Toscana ed Enel Green Power che ha posto al centro il rafforzamento delle ricadute territoriali della geotermia. Oggi più che mai è necessario dare piena attuazione a quello spirito, affinché la geotermia continui a rappresentare una leva di sviluppo e non un fattore di difficoltà per chi vive e produce nei territori geotermici. Per questo chiediamo che la geotermia torni ad essere considerata una leva di sviluppo territoriale e non esclusivamente una componente del bilancio industriale di Enel Green Power. Le comunità geotermiche hanno contribuito per oltre un secolo alla produzione di energia rinnovabile per il Paese e meritano di continuare a beneficiare di condizioni energetiche sostenibili e competitive”.

“La sfida non è soltanto difendere il presente, ma costruire il futuro delle aree geotermiche. Se la geotermia deve continuare a essere un modello di transizione energetica e sostenibilità, deve garantire benefici tangibili alle comunità che da oltre cento anni contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile per l’intero Paese. Su questo tema i sindaci dei Comuni geotermici sono uniti e determinati nel rappresentare le esigenze dei territori presso tutte le sedi istituzionali competenti, con l’obiettivo di difendere famiglie, imprese, lavoro e prospettive di sviluppo delle nostre comunità – termina la nota -. Il presente comunicato viene trasmesso al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, affinché possano essere coordinate congiuntamente le iniziative concrete necessarie a tutela dei territori geotermici, delle famiglie e delle imprese che vi operano”.

Sottoscrivono il comunicato Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo; Nicola Verruzzi, sindaco di Montieri; Luciana Bartaletti, sindaco di Chiusdino; Alberto Ferrini, sindaco di Castelnuovo di Val di Cecina; Graziano Pacini, sindaco di Pomarance; Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli; Francesco Govi, sindaco di Monteverdi Marittimo.