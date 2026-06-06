Alla scoperta del paese e del suo territorio: ecco tutte le escursioni guidate gratuite a giugno

Manciano (Grosseto). Entra nel vivo il calendario di escursioni guidate gratuite promosso dal Comune di Manciano, in collaborazione con la cooperativa Le Orme, per accompagnare residenti e turisti alla scoperta del territorio maremmano.

Guide esperte accompagneranno i partecipanti lungo itinerari che toccano luoghi di grande interesse naturalistico, storico e archeologico, offrendo occasioni di conoscenza e valorizzazione del territorio.

Le visite di giugno

Nel mese di giugno proseguono le visite guidate nel centro storico di Manciano, in programma ogni sabato alle 17.00 con ritrovo davanti all’ufficio turistico di via Cavour 6.

Il calendario propone inoltre una serie di trekking tra natura, storia e paesaggio.

Domenica 7 giugno è in programma il trekking da Montemerano a Saturnia con bagno alle Cascate del Gorello. Un percorso di circa sei ore con pranzo al sacco e ritrovo alle 9.00 nel parcheggio del cimitero di Montemerano.

Domenica 14 giugno sarà la volta del Lago scuro. Il ritrovo è sempre alle 9.00.

Domenica 21 giugno i partecipanti potranno seguire le tracce dei briganti lungo la valle del Fiora con il trekking agli eremi di Poggio Conte e Ripatonna Cicognina. L’itinerario, della durata di circa cinque ore, prevede pranzo al sacco sul fiume e possibilità di fare il bagno. Ritrovo alle 9.00 nel parcheggio del cimitero di Manciano.

Domenica 28 giugno è in programma il trekking da Manciano al Lago scuro, un percorso tra boschi e coltivi di circa quattro ore con ritrovo alle 9.00 nel parcheggio del cimitero di Manciano.

Tutte le escursioni sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la cooperativa Le Orme all’indirizzo info@leorme.com oppure ai numeri 0564.416276 e 346.6524411.