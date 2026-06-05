Servizio civile con Anci Toscana: posti disponibili anche in provincia di Grosseto

Firenze. C’è tempo fino al 10 giugno (alle ore 12) per iscriversi a progetti di servizio civile promossi da Anci Toscana presenti nel bando regionale. Anci Toscana, infatti, partecipa al servizio civile regionale, supportando i propri enti accreditati nell’attivazione di progetti dedicati a varie attività. Fra le tante proposte, diverse riguardano anche le province di Siena e Grosseto.

I progetti

Per “Comune digitale – Servizi senza barriere” l’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione locale, riducendo i fattori di digital divide. Tra le attività che i volontari andranno a svolgere c’è il supporto ai cittadini nella fruizione di procedure e servizi comunali on line. Sono sette i posti nelle province di Siena e Grosseto: uno a Monteriggioni, Montalcino, Roccastrada, Semproniano, Orbetello, due a Colle Val D’Elsa.

Per “Saperi Comuni – Biblioteche comunali e partecipazione” l’obiettivo è rafforzare il ruolo della biblioteca comunale come luogo che promuove la cultura e la conoscenza, sia attraverso una maggiore fruibilità dei servizi bibliotecari sia attraverso un’offerta culturale diversificata che favorisca la partecipazione. Tra le attività previste per i volontari c’è anche il supporto al personale di biblioteche e uffici cultura e istruzione per la programmazione, organizzazione e gestione di iniziative culturali. Tra Siena e Grosseto ci sono dieci posti: due a Colle Val d’Elsa e Abbadia San Salvatore, uno a Cetona, Rapolano Terme, Chiusi, Chianciano Terme, Montalcino, Civitella Paganico.

Per “Nuove rotte: promuovere i territori della Toscana” previsto un posto in provincia di Siena, più uno sia per Chianciano Terme che per Colle Val d’Elsa. Si punta in questo modo a diffondere la conoscenza delle risorse turistiche e culturali dei Comuni coinvolti, favorendo lo sviluppo di strumenti promozionali e accrescendo il ruolo degli uffici turistici. I volontari si occuperanno anche di implementare gli strumenti di promozione turistica digitali.

Per “Open Museum 2026- Valorizzare i musei civici e i musei diffusi” si punta a sostenere l’accesso alla cultura attraverso il miglioramento di fruibilità e visibilità degli istituti museali dei territori per avvicinare la comunità al patrimonio artistico e culturale diffuso. Sono previsti due posti a Colle Val d’Elsa.

Ai giovani selezionati, che saranno avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile di natura non retributiva pari a 507,30 euro, corrisposto direttamente dalla Regione Toscana.

Possono presentare domanda tutti i giovani che abbiano già compiuto 18 anni e non ancora superato i 29 (29 anni e 364 giorni).

Informazioni: https://ancitoscana.it/servizio-civile/