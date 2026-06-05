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Ospedale Sant’Andrea, Minucci: “Manca personale, Asl vuole dimezzare attività chirurgica”

Interrogazione del consigliere regionale di Fratelli d'Italia

di Redazione
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Firenze. “Servono assunzioni per far fronte alla carenza di personale negli ospedali di Grosseto e Massa Marittima. Assunzioni tramite l’esaurimento delle graduatorie o, magari, attraverso nuovi concorsi per potenziare l’organico delle due strutture sanitarie.”

A chiederlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, che ha presentato un’interrogazione al Governatore Eugenio Giani e all’assessore regionale alla sanità Monia Monni.

“Vorremo sapere se la Regione ritiene corretta la soluzione presentata dall’Asl Toscana Sud-Est, per l’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, con la quale si andrebbe a dimezzare l’attività chirurgica passando da 24 a 12 ore, spostando i casi più urgenti su Grosseto – sottolinea Minucci -. Si tratta, chiaramente, di una soluzione non compatibile con la situazione dell’ospedale di Grosseto, già in difficoltà per la cronica mancanza di organico.”

“Non dobbiamo dimenticare che l’ospedale Misericordia di Grosseto è la principale struttura ospedaliera della provincia, con l’accesso annuale di circa 80.000 persone – termina Minucci -. E con l’avvicinarsi della stagione estiva gli accessi tendono ad aumentare vertiginosamente, caricando di pesantissimi carichi di lavoro il personale sanitario in servizio. Questa carenza rende pressoché impossibile la pianificazione delle ferie estive, come denuncia anche il sindacato Uil Fp”.

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