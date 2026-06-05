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Lavori anti allagamenti: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Piccardino

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 24 views

Manciano (Grosseto). Un nuovo intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il fosso Piccardino, nella zona Poggio Santarello, nel comune di Manciano.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di movimentazione del materiale d’alveo in eccesso e di riprofilatura delle sponde erose, con l’obiettivo di ripristinare la piena efficienza idraulica del corso d’acqua.

L’attività rientra nel piano delle attività di bonifica (unità idrografica Albegna) e contribuisce a mitigare il rischio idraulico sicurezza della zona.

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