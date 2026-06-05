Lavori anti allagamenti: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Piccardino

Manciano (Grosseto). Un nuovo intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il fosso Piccardino, nella zona Poggio Santarello, nel comune di Manciano.
Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di movimentazione del materiale d’alveo in eccesso e di riprofilatura delle sponde erose, con l’obiettivo di ripristinare la piena efficienza idraulica del corso d’acqua.
L’attività rientra nel piano delle attività di bonifica (unità idrografica Albegna) e contribuisce a mitigare il rischio idraulico sicurezza della zona.