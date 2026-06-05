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Laguna, Alternativa: “Primi segnali di sofferenza, quali sono le attuali condizioni?”

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Il gruppo consiliare Alternativa Orbetello ha inviato una richiesta formale al Comitato tecnico scientifico della laguna di Orbetello per ottenere un aggiornamento sullo stato dell’ecosistema lagunare e sulle prospettive per la stagione estiva, chiedendo anche la disponibilità a effettuare un sopralluogo e a promuovere un momento pubblico di confronto con la cittadinanza.

La richiesta è stata trasmessa per conoscenza anche al sindaco del Comune di Orbetello, all’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, al presidente della Provincia di Grosseto, al presidente della Regione Toscana e all’assessore regionale all’ambiente, affinché tutte le istituzioni coinvolte siano informate e possano contribuire, per le rispettive competenze, alla tutela e alla salvaguardia della laguna.

“La laguna è sempre stata al centro della nostra attenzione, come dimostrano le numerose iniziative, interpellanze e interventi portati avanti in Consiglio comunale in questi anni – dichiara Chiara Serracchiani, consigliera comunale di Alternativa -. Continuiamo a ritenere che dalla sua salute e dalla sua messa in sicurezza dipenda il futuro stesso di Orbetello. La laguna non è soltanto un patrimonio ambientale da tutelare. Dalla sua salvaguardia dipendono l’economia del territorio, il lavoro di molte famiglie, il benessere dei cittadini, l’attrattività turistica e la sostenibilità ambientale dell’intera comunità. Le alte temperature registrate già in queste settimane e i primi segnali di sofferenza osservabili in alcune aree lagunari impongono attenzione e monitoraggio costante. Per questo abbiamo ritenuto doveroso rivolgerci direttamente agli organismi tecnico-scientifici competenti, chiedendo quali siano le attuali condizioni della laguna, quali rischi siano stati individuati e quali interventi siano previsti nei prossimi mesi”.

“Come abbiamo sempre fatto, vogliamo andare alla fonte delle informazioni, sollecitare interventi tempestivi e promuovere una comunicazione trasparente verso i cittadini. Su un tema così delicato non servono rassicurazioni generiche, ma dati, analisi e condivisione delle informazioni – termina Serracchiani -. La tutela della laguna deve restare una priorità assoluta per tutte le istituzioni. Alternativa Orbetello continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e a chiedere risposte concrete nell’interesse dell’intera comunità”.

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