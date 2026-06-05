Inclusione, sport, gioco e condivisione: un weekend ricco di eventi in paese

Santa Fiora (Grosseto). Sabato 6 giugno, alle 15, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, si terrà l’evento di presentazione dell’associazione Aps “Insieme è più bello”, un pomeriggio aperto a tutti, dedicato a inclusione, sport, gioco e condivisione con la partecipazione di Baskin, Nasce un Pulcino; Mantica – Scuola di circo.

Ospite speciale sarà Arturo Mariani, fondatore dell’Academy Proabile e capitano dell’Asd Roma Calcio Amputati, che porterà la sua testimonianza e il suo messaggio di forza, sport e inclusione.

Domenica 7 giugno, sempre in piazza Garibaldi, a partire dalle 16.30, si terrà un secondo pomeriggio di iniziative in occasione della presentazione dell’associazione circolo Arci Amiata La Rogaia. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il laboratorio teatrale e sportello Lgbtqi+; alle 17.30 l’inizio ufficiale della festa con la presentazione del circolo ed interventi artistici dei soci. A seguire: apericena per tutti i presenti e dalle 19 musica rock dal vivo con i freeakalture.

In chiusura: lo spettacolo del mangiafuoco Ficoso o Focoso.

Due occasioni per stare insieme, incontrarsi e vivere la piazza come spazio aperto, accogliente e senza barriere. Entrambi gli eventi sono organizzati con il patrocinio del Comune di Santa Fiora.