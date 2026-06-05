“I Luoghi del Tempo”: alla scoperta delle Colline Metallifere con Mario Tozzi

Roccastrada (Grosseto). Ci sono luoghi in cui la storia dell’uomo e quella della Terra si intrecciano in modo indissolubile.

Le Ferriere di Torniella, nel comune di Roccastrada, sono uno di questi. Qui, dove per secoli il lavoro dell’uomo ha trasformato le risorse del sottosuolo in attività produttiva, “I Luoghi del Tempo” ospita sabato 6 giugno una giornata dedicata alla geologia, all’ambiente e alla consapevolezza del paesaggio, con uno dei più autorevoli divulgatori scientifici italiani: Mario Tozzi.

Il programma

Alle 18.00 prenderà il via una passeggiata-conversazione che vedrà protagonista il geologo e divulgatore insieme a Fabiola Favilli, presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere, a Salvatore Livreri Console, direttore del Parco, e a Carlo Pistolesi. Un’occasione per leggere il territorio attraverso le sue trasformazioni geologiche, ambientali e umane, comprendendo come il paesaggio che oggi osserviamo sia il risultato di processi lunghi milioni di anni.

Primo ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche, Mario Tozzi è una delle figure più riconoscibili della divulgazione scientifica italiana. Geologo, autore e conduttore televisivo, da oltre trent’anni racconta al grande pubblico i temi legati alla Terra, all’ambiente e ai cambiamenti climatici attraverso libri, programmi televisivi e conferenze. Le sue più recenti pubblicazioni affrontano proprio il rapporto tra attività umana, crisi climatica e futuro del pianeta.

La presenza di Tozzi assume un significato particolare in un territorio come quello delle Colline Metallifere, riconosciuto dall’Unesco come Geoparco mondiale e caratterizzato da una storia millenaria legata all’estrazione e alla lavorazione dei minerali.

Alle19.30 la serata proseguirà con “Puccini in Maremma“, concerto dedicato alle più celebri arie del repertorio operistico italiano. Protagonisti saranno il soprano Simona Parra, il tenore Claudio Rocchi e la pianista Silvia Gasperini, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso alcune delle pagine più amate di Giacomo Puccini, nel centenario della morte del compositore che continua a rappresentare una delle figure più importanti della cultura musicale italiana.

Al termine dell’appuntamento sarà possibile partecipare all’aperitivo con degustazioni a cura di Rocca di Montemassi e Salumificio Mori.

A ospitare la giornata sarà il complesso delle Ferriere di Torniella, uno dei più significativi esempi di archeologia industriale della Maremma. Restaurato e oggi pienamente fruibile, conserva ancora le strutture che per secoli hanno ospitato la lavorazione del minerale di ferro. Il mulino, risalente almeno al XIII secolo, e gli ambienti della ferriera con i forni, il maglio e la forgia testimoniano l’importanza che questo luogo ebbe nello sviluppo economico del territorio. Un contesto che rende particolarmente efficace il dialogo tra divulgazione scientifica, memoria storica e paesaggio promosso dal festival.

I prossimi appuntamenti

Dopo la tappa di Torniella, “I Luoghi del Tempo” proseguirà domenica 7 giugno a Terrarossa, nel comune di Scarlino, con Valerio Aprea e The Niro, protagonisti di una serata che unirà teatro, riflessione contemporanea e musica d’autore all’interno di uno dei più affascinanti siti di archeologia industriale della Maremma.

Il festival continua anche a investire sulla formazione e sulla partecipazione delle giovani generazioni attraverso il progetto della Redazione Giovani, percorso dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto che saranno coinvolti nelle attività di organizzazione, comunicazione e narrazione del festival, entrando in contatto diretto con il mondo dello spettacolo dal vivo e della progettazione culturale.

Accanto alla proposta culturale, “I Luoghi del Tempo” rinnova la propria collaborazione con il sistema produttivo locale, coinvolgendo insieme a Conad aziende vitivinicole, produttori agricoli, cooperative e realtà gastronomiche della Maremma. Ogni appuntamento si concluderà infatti con degustazioni e aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra cultura, turismo sostenibile e promozione territoriale.

“I Luoghi del Tempo” è organizzato da associazione M.Arte con il sostegno della Regione Toscana, della rete Grobac, del Sistema Musei di Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere e dei Comuni coinvolti nel progetto, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il supporto di partner e sponsor del territorio.

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto intero 8 euro

Ridotto 7 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega di presentare la tessera all’ingresso degli eventi.

Massimo 1 biglietto ridotto per ogni tessera.

Prevendite online: 18tickets – prevendite online

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni: maremmaarte@gmail.com

Programma completo e aggiornamenti: I Luoghi del Tempo