I Carabinieri celebrano 212 anni di storia e consegnano gli attestati di merito: tutti i premiati

Grosseto. Questa mattina, nella caserma “Luigi Canzanelli”, sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto, si è svolta la festa dell’Arma dei Carabinieri, giunta al 212° anno della sua fondazione.

L’evento ha visto la presenza dei parlamentari del territorio e delle autorità civili, religiose e militari, con cui l’Arma ha un rapporto di amicizia e collaborazione.

La significativa ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione eroica dei Carabinieri alla prima Guerra mondiale.

In occasione di questo anniversario dell’Arma è stata sottolineata l’importanza dello “sguardo” dei Carabinieri: “sempre presenti sul territorio, ogni giorno, attenti ai bisogni delle comunità”.

La cerimonia si è svolta, come da tradizione, con uno schieramento di militari delle diverse specialità che ha reso gli onori al Prefetto di Grosseto Paola Berardino, la quale, dopo aver passato in rassegna i Reparti schierati, insieme al Comandante provinciale Colonnello Sebastiano Arena, ha deposto una corona di alloro in memoria dei caduti.

Dopo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica, ha preso la parola il Comandante provinciale, il quale ha evidenziato la figura del Carabiniere, peculiare, preziosa e irrinunciabile sincresi di soldato e operatore di polizia: una vocazione, informata alla cultura dell’essere, più che dell’apparire.

I dati sulle attività in provincia di Grosseto

Il Comandante Provinciale ha poi proseguito sintetizzando le attività svolte dai reparti sul territorio nell’anno trascorso: circa 45.000 persone accolte nelle caserme, che provano come anche nell’epoca attuale, segnata dall’isolamento tecnologico, i Carabinieri restano interpreti e difensori della coesione sociale, cittadini tra i cittadini. Le pattuglie sul territorio sono state oltre 27.000, che, insieme alle attività di indagine, hanno comportato l’arresto di 156 persone e la denuncia di altre 2.000 circa.

“Cittadini tra i cittadini”, parole non prive di contenuto: un impegno che si tocca anche tramite il sostegno alle “fasce deboli”, con oltre 4000 persone che hanno assistito agli oltre 200 incontri in loro favore, in cui i militari hanno dato consigli su come evitare truffe e altri reati che vedono le persone più fragili come principali vittime potenziali; inoltre, 70 incontri sulla cultura della legalità, dove i Carabinieri si sono confrontati con oltre 3.500 studenti delle scuole di tutta la provincia.

Ancora, oltre 24mila chiamate al numero di emergenza 112, per esigenze di ogni tipo, non sempre e solo operative e di vera e propria emergenza, ma a volte anche solo una ricerca di ascolto e vicinanza.

La consegna degli attestati

A seguire la consegna degli attestati di merito ai Carabinieri che si sono distinti in attività di servizio.

Ecco tutti i militari premiati.

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Campania al Maresciallo ordinario Vincenzo Capasso, ora Comandante della stazione di Albinia. La motivazione: “Addetto a tenenza Carabinieri in territorio ad alto indice di criminalità organizzata, evidenziando intuito investigativo e spiccata professionalità, forniva determinante contributo a complessa indagine che si concludeva con la disarticolazione di un sodalizio criminale dedito a spaccio di stupefacenti ed estorsioni. L’operazione, nel corso della quale sono state arrestate 9 persone e deferite in stato di libertà altre 6, nonchè sequestrate armi e droga di vario tipo, si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di 13 soggetti”. Ercolano, Napoli, novembre 2021 – marzo 2025.

Ha consegnato la ricompensa il Questore della provincia di Grosseto, Claudio Ciccimarra.

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Lombardia al Maresciallo Maurizio Dragone, attualmente Comandante della stazione di Civitella Marittima. La motivazione: “Addetto a stazione distaccata, evidenziando altissimo senso del dovere, determinazione e spiccata iniziativa, prestava la prima assistenza a un anziano colto da violenta crisi epilettica, riuscendo a impedirne il soffocamento e consentendogli una graduale ripresa del respiro”. Osio Sotto, Bergamo, 2 giugno 2025.

Ha consegnato la ricompensa il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Colonnello Diego Patriarca.

Apprezzamento del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri al Nucleo investigativo del Comando provinciale di Grosseto e all’aliquota operativa della Compagnia di Follonica.

Hanno ricevuto la ricompensa, per conto dei reparti interessati:

il Maresciallo capo Pietro di Pierro e Appuntato scelto Federico Gaviano, effettivi al nucleo investigativo;

effettivi al nucleo investigativo; il Luogotenente carica speciale Dario Sorrentino e il vice Brigadiere Valerio Patruno, effettivi all’aliquota operativa.

La motivazione: “Nucleo investigativo di Comando provinciale e Aliquota operativa di Compagnia, con elevata professionalità, sinergia e capacità investigativa, conducevano complessa attività d’indagine che consentiva di identificare 6 persone responsabili di tentato omicidio e rapina, perpetrati con armi da sparo in Follonica, e acclarava l’esistenza di un circuito criminale dedito ad attività di spaccio di stupefacenti, attivo nelle province di Grosseto e Livorno”. Aprile – dicembre 2025.

Ha consegnato la ricompensa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, Maria Navarro.

E’ seguita poi la consegna di un attestato di merito, per il quale è stato avviato procedimento di formale ricompensa, alla stazione Carabinieri di Campagnatico, per il costante, elevato impegno evidenziato nel servizio di istituto e alla comunità. La motivazione:“Stazione distaccata, unico presidio di polizia nel territorio di competenza, dando prova di spiccata professionalità e ammirevole intraprendenza, con corale e incondizionata partecipazione di tutto il personale portava a compimento plurimi interventi operativi e significative indagini in materia di contrasto allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di stupefacenti e alle truffe in danno di anziani, consolidando l’immagine dell’istituzione quale presidio di legalità e rassicurante punto di riferimento per la cittadinanza”. Campagnatico, marzo 2025-marzo 2026.

Il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha consegnato la ricompensa al Comandante di stazione, il Maresciallo Santino Mancuso.

Al Luogotenente carica speciale Alessandro Castelli, effettivo al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Grosseto, elogio del Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”. La motivazione: “Il sottufficiale, a poco meno di 2 anni dal termine del servizio attivo, previsto per il prossimo 6 gennaio, era stato chiamato ad assumere la guida del peculiare reparto: responsabilità che ha assolto con ammirevole professionalità, senso del dovere ed esprimendo un’azione di comando che ha pienamente consolidato l’efficienza dell’assetto nelle sue declinazioni operative e di pronto intervento”

Ha consegnato la ricompensa il Comandante provinciale dei Carabinieri di Grosseto, il Colonnello Sebastiano Arena.