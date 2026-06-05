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Edilizia residenziale pubblica, pubblicata la graduatoria definitiva: ecco come consultarla

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello comunica l’avvenuta approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia residenziale pubblica per l’anno 2025 con determinazione n. 426 di ieri.

La graduatoria, pubblicata in forma anonima secondo la vigente normativa della privacy  (contenente il solo numero di pratica assegnato alla domanda e comunicato ai concorrenti), è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Orbetello all’indirizzo webwww.comune.orbetello.gr.it, nella sezione riguardante il servizio politiche abitative o all’Urp, in piazza Plebiscito n. 1, ad Orbetello, al piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 16. 

Per chiarimenti e/o informazioni o nel caso in cui non fosse stato ricevuto il numero pratica si può telefonare al numero 0564.861228 o scrivere a politicheabitative@comune.orbetello.gr.it.

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