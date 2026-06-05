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Centri estivi: torna il servizio pensato per i più piccoli, aperte le iscrizioni

Fino al 21 giugno sarà possibile presentare la domanda di partecipazione per i bambini con un'età compresa tra i 3 e i 6 anni

di Redazione
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Capalbio (Grosseto). Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i centri estivi promossi dal Comune di Capalbio. Fino al 21 giugno sarà possibile presentare la domanda di partecipazione per i bambini con un’età compresa tra i 3 e i 6 anni.

“La nostra amministrazione – commenta l’assessore alle politiche giovanili Patrizia Puccinicontinua a garantire un servizio importante per le famiglie. Grazie ai centri estivi possiamo aiutare i genitori nella conciliazione vita-lavoro, garantendo un’offerta ampia e pensata per assicurare il divertimento e la socializzazione dei più piccoli”.

Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione ai centri estivi per il periodo che va dal 6 luglio al 4 settembre. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio: https://bit.ly/4dZTaHf.

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