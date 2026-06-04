La Rainbow Week colora la Maremma in attesa del Toscana Pride di Grosseto

Grosseto – Entra nel vivo il percorso di avvicinamento all’edizione 2026 del Toscana Pride che, per la prima volta, vedrà lo svolgimento della parata nel capoluogo maremmano nel pomeriggio di sabato 13 giugno in occasione del decennale della manifestazione.

Appuntamento con tre giorni di gazebo informativo, presente da venerdì 5 a domenica 7 giugno nella centralissima piazza Dante a Grosseto, e poi tanti eventi per coinvolgere le cittadine ed i cittadini sui temi cari agli attivisti dell’evento, a partire dall’educazione sessuo-affettiva, alla richiesta di leggi contro l’omolesbobitransfobia, al diritto all’autodeterminazione delle persone trans, al pieno riconoscimento delle famiglie arcobaleno.

Il primo evento culturale sabato 6 giugno alle 18 al Chiasso delle Monache con il vernissage presso lo studio HUB Project della mostra d’arte “Twelve Colours” di Emiliano Cavalli, per proseguire alle 21:15 in via Cere 13/15 con lo spettacolo teatrale “In più intimo volto, frammenti di un autore” de “La Compagnia dei Cosi”. Il 9 giugno alle 18, sempre presso il Chiasso delle Monache al numero 11B, “Bambi, storia di una metamorfosi” raccontato dall’autore Emiliano Reali presentato da Marco De Santis. A seguire, alle 21, nella piazza san Francesco presso il bar “El Barrio” il DJ Set di “wRRng”.

Domenica 10 giugno spazio all’inaugurazione presso la Galleria Eventi di via Varese 18, con la mostra a tematica “LGBT&BDSM” e performance di danza “Butō” e pratica “Shibari”. Alle 19:30 in piazza san Francesco presso il bar “El Barrio” l’AperiTalk moderato dal giornalista Luciano G. Calì su educazione sessuo-affettiva con Roberta Parigiani e Lucia Cortecci. Interverranno Michael Anthony Fabbri docente presso l’Istituto Industriale Superiore Bernardino Lotti di Massa Marittima e India Angeli studentessa del liceo classico Carducci-Ricasoli di Grosseto. A seguire alle 21:30, sempre al bar “El Barrio” il DJ Set di Daiana Bauld.

Dopo l’ultima assemblea pubblica di maggio, promossa dal Comitato Promotore locale, coordinato da Daniela Castiglione e Salvatore Bencivenga e composto da Working Class Hero OdV, Circolo ARCI Cantiere Queer, AGEDO, ARCI Grosseto, Circolo ARCI Khorakhané, ANPI – Sezione “Carla Nespolo” Grosseto, Compagnia teatrale Confine Zero, Collettivo CLAN, Kansassiti APS, Cooperativa di Comunità della Maremma Le Vie, Collettivo Women Talking, Compagnia dei Cosi, la “Rainbow Week” rappresenta un’ulteriore opportunità offerta dal comitato per sviluppare in Maremma confronto e partecipazione per costruire un percorso condiviso capace di dare forma ad una comunità più aperta, accogliente e libera, dove nessuno venga lasciato solo di fronte a discriminazioni e violenze.