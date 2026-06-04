Più sicurezza in mare e sulla spiaggia: approvato il Piano collettivo di salvamento

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato il Piano collettivo di salvamento per la stagione balneare 2026, volto a garantire la sicurezza dei bagnanti lungo il litorale comunale.

Il servizio sarà attivo dal 1° giugno al 15 settembre 2026 nel tratto compreso tra il lato sinistro dell’emissario San Leopoldo, in località Fiumara a Marina di Grosseto, e l’inizio del Parco della Maremma, a Principina a Mare.

Un ulteriore tratto di costa a Marina di Alberese sarà coperto dal servizio dal 1° luglio al 31 agosto 2026. Il piano, realizzato in collaborazione con gli operatori balneari e i concessionari, prevede anche misure informative sulle spiagge libere e una specifica cartellonistica per segnalare le aree non sorvegliate.

“La sicurezza delle persone che frequentano le nostre spiagge – ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è una priorità assoluta. Con questo piano confermiamo l’impegno dell’amministrazione nel garantire un litorale sicuro, organizzato e accessibile, grazie a un lavoro condiviso con tutti i soggetti coinvolti nella gestione della costa. È un intervento che valorizza il nostro territorio e tutela residenti e turisti durante tutta la stagione estiva”.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza della balneazione e la gestione complessiva delle spiagge del territorio comunale.

“L’approvazione del Piano collettivo di aalvamento 2026 – ha aggiunto l’assessore all’ambiente, Erika Vanelli – rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza dei bagnanti lungo tutto il nostro litorale. Si tratta di un modello di collaborazione tra amministrazione comunale, operatori e concessionari che consente di organizzare in modo coordinato ed efficiente il servizio di salvamento, assicurando una copertura adeguata nei periodi di maggiore afflusso turistico e rafforzando le attività di prevenzione e informazione“.

Prevista su Marina di Grosseto la collaborazione con Croce Rossa Italiana che avrà un punto di soccorso nei weekend di luglio e agosto.