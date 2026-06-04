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Più sicurezza in mare e sulla spiaggia: approvato il Piano collettivo di salvamento

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato il Piano collettivo di salvamento per la stagione balneare 2026, volto a garantire la sicurezza dei bagnanti lungo il litorale comunale.

Il servizio sarà attivo dal 1° giugno al 15 settembre 2026 nel tratto compreso tra il lato sinistro dell’emissario San Leopoldo, in località Fiumara a Marina di Grosseto, e l’inizio del Parco della Maremma, a Principina a Mare.

Un ulteriore tratto di costa a Marina di Alberese sarà coperto dal servizio dal 1° luglio al 31 agosto 2026. Il piano, realizzato in collaborazione con gli operatori balneari e i concessionari, prevede anche misure informative sulle spiagge libere e una specifica cartellonistica per segnalare le aree non sorvegliate.

“La sicurezza delle persone che frequentano le nostre spiagge – ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonnaè una priorità assoluta. Con questo piano confermiamo l’impegno dell’amministrazione nel garantire un litorale sicuro, organizzato e accessibile, grazie a un lavoro condiviso con tutti i soggetti coinvolti nella gestione della costa. È un intervento che valorizza il nostro territorio e tutela residenti e turisti durante tutta la stagione estiva”.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza della balneazione e la gestione complessiva delle spiagge del territorio comunale.

“L’approvazione del Piano collettivo di aalvamento 2026 – ha aggiunto l’assessore all’ambiente, Erika Vanelli rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza dei bagnanti lungo tutto il nostro litorale. Si tratta di un modello di collaborazione tra amministrazione comunale, operatori e concessionari che consente di organizzare in modo coordinato ed efficiente il servizio di salvamento, assicurando una copertura adeguata nei periodi di maggiore afflusso turistico e rafforzando le attività di prevenzione e informazione“.

Prevista su Marina di Grosseto la collaborazione con Croce Rossa Italiana che avrà un punto di soccorso nei weekend di luglio e agosto.

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