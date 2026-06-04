Il comitato Remigrazione e Riconquista scende in piazza: come partecipare alla manifestazione nazionale

Grosseto. Dopo le quasi 1.000 firme raccolte tra Grosseto e provincia, il percorso avviato nelle scorse settimane giunge a un passaggio decisivo. Sabato 13 giugno, a Roma, si terrà la manifestazione nazionale promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista, iniziativa che intende richiamare l’attenzione pubblica su un tema ritenuto prioritario da numerosi cittadini in tutta Italia.
“La mobilitazione è stata organizzata per garantire la più ampia partecipazione possibile: da ogni regione partiranno pullman dedicati, così da consentire a chiunque lo desideri di essere presente – si legge in una nota del comitato grossetano –. In un momento in cui molti ritengono necessario affermare con chiarezza la propria posizione sul futuro del Paese, la presenza dei cittadini assume un valore simbolico e concreto. Ogni partecipazione contribuisce a rafforzare un messaggio che il comitato considera centrale: remigrazione, subito.”
“Per aderire dalla provincia di Grosseto è possibile contattare il numero 346.3770698, al quale verranno fornite tutte le informazioni logistiche – termina il comunicato -. La partecipazione attiva della cittadinanza rappresenta un elemento fondamentale per sostenere una battaglia che migliaia di persone, in tutta Italia, hanno già scelto di appoggiare”.