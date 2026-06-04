“Il Buon Segno” torna a Grosseto per il Toscana Pride: arte e cultura contro ogni discriminazione

Grosseto. In occasione del Toscana Pride, che quest’anno farà tappa a Grosseto, prende vita un nuovo appuntamento de “Il Buon Segno”, il progetto culturale che attraverso l’arte, la letteratura e il confronto pubblico intende promuovere una riflessione contemporanea sui temi dell’identità, del rispetto e dell’inclusione.

Dal 6 al 13 giugno, gli spazi di Hub Project e della Bottega Nardini, in chiasso delle Monache 11/B a Grosseto, ospiteranno la mostra “Twelve Colours” di Emiliano Cavalli – ESC76, artista capace di trasformare il linguaggio pop in una narrazione emotiva profonda, dove il colore diventa strumento di racconto, fragilità e consapevolezza.

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso culturale e civile del Toscana Pride, contribuendo a rafforzare il valore della cultura come spazio aperto di dialogo e riconoscimento delle differenze. In un tempo in cui i diritti e la dignità delle persone Lgbtqia+ continuano a richiedere attenzione, ascolto e tutela, appuntamenti come “Il Buon Segno” rappresentano un’occasione concreta per costruire comunità, sensibilità e partecipazione attraverso linguaggi artistici accessibili e contemporanei.

La mostra

La vernice inaugurale della mostra si terrà sabato 6 giugno alle 18. Le opere di Cavalli, caratterizzate da una forte intensità cromatica e da una continua tensione tra estetica pop e introspezione, raccontano infatti la complessità delle emozioni umane, mettendo al centro il tema della fragilità come elemento universale e condiviso. Un percorso artistico che negli anni ha portato l’autore a collaborare con importanti realtà creative e ad esporre anche a livello internazionale.

All’interno dei giorni di apertura della mostra, martedì 9 giugno, alle 18, si terrà inoltre la presentazione del romanzo “Bambi. Storia di una metamorfosi” di Emiliano Reali, scrittore da sempre impegnato sui temi dei diritti civili, della discriminazione e dell’identità. L’incontro, presentato da Marco De Santis, offrirà un ulteriore momento di confronto e approfondimento culturale attraverso una delle opere più significative della narrativa italiana contemporanea legata al percorso di affermazione personale e sociale della comunità Lgbtqia+.

“Il Buon Segno” conferma così la propria volontà di creare connessioni tra arte, persone e territorio, sostenendo una cultura del rispetto capace di andare oltre ogni stereotipo e trasformare la creatività in uno strumento di inclusione e partecipazione civile.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Sansiro srl, Acquedotto del Fiora, Hotel Bastiani, Fattoria San Felo e Toscana Pride.

Michel Sassu

Geometra libero professionista dal 2004, specializzato fin da subito in interior design, ha maturato una solida esperienza nella progettazione residenziale e, per quasi dieci anni, nello sviluppo di retail e nel design commerciale, seguendo concept, layout e coordinamento progettuale.

Nel 2024 fonda Hub Project, studio e laboratorio di progettazione, punto di incontro tra progettazione, ricerca e sperimentazione. All’interno dello studio promuove anche gli eventi “Il Buon Segno”, format dedicato alla contaminazione tra arredo, design e arte.

Coltiva da sempre un interesse per l’arte, intesa come strumento ed espressione di dialogo tra lo spazio e le persone. questa passione lo spinge a promuovere e organizzare esposizioni ed eventi dal carattere poliedrico, creando occasioni che stimolano le interazioni e le sinergie, trasformando lo studio hub project in un vero e proprio incubatore.

Emiliano Cavalli – ESC76

Grafico, pittore, fotografo e designer, è nato a Casale Monferrato (Alessandria) nel 1976 e passa la sua infanzia in un mondo immerso nell’arte. Dal 2002 a Torino, collabora con stilisti come Martino Midali e Walter Dang, e con la start-up Artupia per Disney e Badari Design.

Attivo nel sociale, ideatore del laboratorio “La forma del cuore”. Nel 2018 Chris Martin (Coldplay) acquista due sue opere; realizza inoltre video-ritratti per Nek e Laura Pausini. Dal 2020 firma il progetto pop “Quasi tutti i santi giorni” con il Comune di Conzano. Nel 2022 arreda gli hotel Belstay italiani e, nel 2024, espone a Parigi presso la galleria Ferdinand, presentando il suo progetto “Tres pop tres chic”.

Emiliano Reali

Autore di libri sulla discriminazione e i diritti civili, è nato a Roma nel 1976. Tradotto in inglese e spagnolo, ha pubblicato “Bambi. Storia di una metamorfosi”, romanzo di successo da cui è in lavorazione un film, e testi per ragazzi utilizzati nelle scuole.

Ha collaborato alla realizzazione della serie “Refuge Lgbt” (Lucky Red), scrive per il Mattino e HuffPost. Quando non è impegnato nella scrittura pratica e insegna qigong.