I parchi gioco si rifanno il trucco: il Comune investe 28mila euro

Scarlino (Grosseto). Sono iniziati dal parco giochi del Puntone gli interventi di riqualificazione delle aree ludiche comunali promossi dall’amministrazione comunale di Scarlino. Un programma di lavori che interessa diverse aree del territorio e che prevede un investimento complessivo di circa 28mila euro.

I lavori

I lavori sono partiti dall’area giochi del Puntone e proseguiranno nei prossimi giorni nel parco di via delle Ginestre, sempre al Puntone, e in quello di via Isola di Giannutri, a Scarlino Scalo. Gli interventi riguardano la manutenzione delle attrezzature esistenti, la sistemazione delle aree gioco e il ripristino delle condizioni di sicurezza, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi dedicati ai bambini e alle famiglie.

Tra le opere previste figura anche la realizzazione della nuova pavimentazione antitrauma nell’area giochi della zona 167 a Scarlino capoluogo, un intervento che consentirà di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e la fruibilità del parco.

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio di cura e valorizzazione degli spazi pubblici destinati all’infanzia. Già nel corso dello scorso anno l’amministrazione comunale aveva infatti provveduto alla riqualificazione dei parchi gioco di via Amendola a Scarlino Scalo e dell’area ludica situata nel centro storico del borgo.

«Continuiamo a investire nella qualità e nella sicurezza degli spazi pubblici dedicati ai più piccoli – dichiara Elisa Fabbretti, consigliera comunale con delega al Decoro urbano –. I parchi gioco sono luoghi importanti per la crescita, il gioco e la socializzazione dei bambini, ma rappresentano anche punti di incontro per le famiglie. Per questo è fondamentale mantenerli in buone condizioni e intervenire periodicamente per migliorarli. Dopo i lavori realizzati lo scorso anno a Scarlino Scalo e nel borgo, proseguiamo questo percorso con nuovi interventi che interesseranno diverse aree del territorio, garantendo spazi sempre più sicuri, accoglienti e funzionali».

Nella foto, da sinistra: Francesca Travison e le consigliere Elisa Fabbretti e Raffaella Vecci