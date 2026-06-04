Concluso il censimento e il controllo degli alberi del parco della Peschiera: analizzati 80 esemplari

Santa Fiora (Grosseto). Si è concluso il lavoro di censimento e controllo degli alberi presenti all’interno del parco giardino della Peschiera, a Santa Fiora, promosso dal Comune e finalizzato alla tutela del patrimonio arboreo e alla sicurezza dell’area verde pubblica.

Nel complesso sono stati censiti e valutati 80 esemplari arborei tra quelli di maggiore valore ecologico e ambientale. Ogni pianta è stata dotata di un cartellino identificativo collegato a una scheda di valutazione del rischio arboreo elaborata tramite protocollo Areté.

Sugli esemplari che presentavano difetti, ferite o anomalie sono state effettuate specifiche prove strumentali, tra cui Resistograph, tomografia sonica e prova di trazione (pulling test), sia da terra che in quota. Sono state inoltre svolte ispezioni in quota per individuare eventuali criticità non visibili dal basso su branche e rami.

Per conoscere gli esiti definitivi sarà necessario attendere la lettura e l’analisi completa delle prove effettuate, dalle quali emergeranno le valutazioni tecniche necessarie a programmare gli interventi successivi.

L’operazione è stata coordinata dalla dottoressa Giulia Luziatelli con il supporto del dottor Nicolò Di Sora e dei climber Tommaso Pujia e Daniele Brugiotti, professionisti di Etw (European Tree Worker), arboricoltori specializzati nella cura degli alberi ornamentali in quota. Alle valutazioni seguiranno gli interventi colturali che saranno eseguiti dal consorzio “Alberi maestri”.

“Il Comune di Santa Fiora si è affidato agli esperti per la manutenzione del patrimonio arboreo – spiega Claudio Pantaloni, consigliere comunale con delega al Verde pubblico – nella consapevolezza che sia importante monitorare lo stato di salute dei nostri alberi con rigore scientifico per programmare interventi mirati finalizzati alla conservazione da un lato e alla sicurezza dall’altro. La cura degli alberi pubblici non è solo una responsabilità istituzionale, ma un impegno verso il benessere collettivo e un investimento per le generazioni future. Ringraziamo l’Area Viabilità, Manutenzioni e Protezione Civile del Comune che ha seguito le operazioni”.

“Il monitoraggio preventivo delle piante – aggiunge il sindaco Federico Balocchi – consente di ridurre le situazioni di pericolo e di emergenza e di consentire una fruibilità in sicurezza del parco della Peschiera, dove sono presenti anche castagni secolari. Un tale patrimonio è una ricchezza e un vanto, ma anche una responsabilità, per gestirli al meglio”.