Torna “La due giorni del Cavallino”: nel weekend le Ferrari sbarcano in Maremma

Magliano in Toscana (Grosseto). Torna da venerdì 5 a domenica 7 giugno, a Magliano in Toscana, la sesta edizione de “La due giorni del Cavallino”, organizzata dal Moto club Bacaroni di Maremma, con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana, in cui la cittadinanza potrà ammirare da vicino le Ferrari. L’iniziativa si svolgerà principalmente a Magliano paese, ma toccherà anche le altre frazioni del Comune e ne beneficeranno anche i comuni limitrofi.

“Grazie a una ritrovata sinergia con il gruppo degli appassionati di Ferrari di Magliano, dopo tanti anni, si replica questo importante evento – spiega Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana – a cui teniamo tantissimo e che porterà a Magliano tante bellissime automobili colorando il nostro comune e i nostri vicoli di rosso. Un evento che l’amministrazione comunale di Magliano in Toscana ha fortemente voluto e ottenuto, grazie anche alla collaborazione con i Bacaroni di Maremma. Ringrazio gli organizzatori anche perché è stato un evento complicatissimo da organizzare e vi aspetto tutti a Magliano per godere di queste vere e proprie leggende automobilistiche”.

Il programma

Venerdì 5 giugno le Ferrari arriveranno in via XXIV Maggio per le 16, quando comincerà l’aperitivo di benvenuto e il tour del paese con vista panoramica sul camminamento delle mura.

Sabato 6 giugno, i partecipanti si ritroveranno alle 9.30 in area “cavallino” per partire mezz’ora dopo per una visita guidata a San Bruzio e alla necropoli di Santa Maria in Borraccia. Alle 13 pranzo al ristorante Maremma Mia e alle 15 partenza per Pereta, visita guidata del borgo, delle chiese e della torre.

Alle 17.30 partenza per la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano per la visita e per il wine tasting.

Domenica 7 giugno, infine, i partecipanti si ritroveranno sempre in area “cavallino” verso le 8.30 per la consegna del pacco con i prodotti tipici e un’ora dopo inizierà il giro turistico con le auto, che passerà da Montiano, Talamone e tornerà poi a Magliano in Toscana. Alle 11 è previsto l’aperitivo in piazza, mentre alle 12.30 il pranzo al ristorante Da Guido.