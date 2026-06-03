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Sviluppo Toscana, Minucci: “Nomina di Biliotti? Moneta di scambio del Pd e gioco di poltrone”

Intervento del consigliere regionale di Fratelli d'Italia:

di Redazione
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Firenze.Ma le nomine nel cda di Sviluppo Toscana spa vengano usate come moneta di scambio da parte del Partito Democratico?”.

A domandarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci.

“Sviluppo Toscana dovrebbe essere un organo deputato a dare assistenza alle imprese regionali, ma ci sembra che in questo ente ci sia più che altro un gioco di poltrone per opportunità politica – sottolinea Minucci –. A Grosseto, dopo la nomina del segretario provinciale Giacomo Termine a capo di gabinetto dell’assessore regionale Leonardo Marras, adesso assistiamo a quella dell’architetto Saimo Biliotti nel cda di Sviluppo Toscana. Forse, a pensar male si fa peccato, ma non vorremmo che questa nomina serva più agli equilibri interni al Pd grossetano, dopo che si è fermato per tre settimane il percorso in vista del congresso provinciale. Uno stop a causa di alcuni ricorsi presentati nelle ultime settimane. Aggiustamenti politici per sistemare le varie pedine e non scontentare le tante anime e correnti. Purtroppo, c’è il rischio che ad essere scontentati siano, invece, i toscani, i lavoratori e le imprese”.

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