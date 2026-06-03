Pratoranieri, Manni: “Intervento di riprofilatura della spiaggia utile, ma tempi sbagliati”

Follonica (Grosseto). «La riprofilatura della spiaggia di Pratoranieri è un intervento importante, che nasce da un percorso avviato già nella scorsa legislatura e che ho personalmente sostenuto, perché la tutela della costa e la cura dell’arenile sono temi fondamentali per una città come Follonica».

Così il consigliere comunale Giacomo Manni interviene sul tema dei lavori previsti sulla spiaggia di Pratoranieri, dopo aver raccolto direttamente le preoccupazioni di alcuni cittadini e operatori della zona.

«Voglio essere chiaro: non metto in discussione la necessità dell’intervento – spiega Manni -. Anzi, le linee guida regionali approvate dalla Regione Toscana nel 2018 hanno rappresentato un passaggio importante, perché hanno dato ai Comuni strumenti più chiari per intervenire sulla manutenzione degli arenili, sulla riprofilatura e sulla gestione delle criticità legate all’erosione. Quella è una direzione giusta, perché la costa va difesa e non può essere lasciata alla sola emergenza».

Il punto, secondo Manni, è un altro: la tempistica: «Proprio perché si tratta di un intervento utile e delicato, non può essere gestito con tempi sbagliati. Arrivare a giugno (ordinanza che va dal 4 al 20), con la stagione balneare già iniziata, gli stabilimenti aperti e la spiaggia frequentata da cittadini e turisti, pone una questione evidente di opportunità».

Per Manni non si tratta soltanto dei disagi legati al cantiere:«È chiaro che la presenza di mezzi meccanici, eventuali limitazioni alla fruizione della spiaggia, divieti o modifiche alla viabilità possano creare problemi a residenti, operatori e bagnanti. Ma il tema principale, a mio avviso, riguarda anche la qualità stessa dell’intervento. La spiaggia non è qualcosa che si sistema “cotto e mangiato”. Non basta spostare la sabbia oggi per avere domani un arenile stabile, equilibrato e pronto. Parliamo di un ambiente naturale, vivo, soggetto al mare, al vento, alle correnti, alle mareggiate e all’utilizzo quotidiano. Ogni intervento sulla spiaggia ha bisogno di tempi di assestamento, di stabilizzazione e di integrazione con il ciclo naturale del litorale».

Secondo Manni, intervenire a stagione ormai avviata rischia quindi di ridurre anche l’efficacia dell’opera: «Se la riprofilatura viene fatta all’inizio di giugno, quando la spiaggia dovrebbe essere già pronta per la stagione, è legittimo chiedersi se ci siano davvero le condizioni perché quel lavoro possa produrre i benefici attesi. Il rischio è quello di intervenire in ritardo, creare disagi immediati e ottenere un risultato meno efficace rispetto a quello che sarebbe stato possibile con una programmazione diversa».

Il consigliere sottolinea che le preoccupazioni raccolte a Pratoranieri non sono una posizione strumentale: «I cittadini e gli operatori che mi hanno rappresentato queste perplessità non stanno dicendo che la spiaggia non vada tutelata. Stanno ponendo una questione di buon senso: perché intervenire proprio ora? Perché arrivare a stagione iniziata con un intervento così delicato? E soprattutto: questa tempistica garantisce davvero il miglior risultato per la spiaggia?».

Da qui la richiesta di Manni all’amministrazione comunale: «Se esistono ragioni tecniche o di urgenza che rendono indispensabile intervenire adesso, l’amministrazione le spieghi con chiarezza. Se invece una parte dei lavori poteva essere programmata prima o può essere rinviata a fine stagione, credo sia doveroso valutarlo. La tutela della costa è fondamentale, ma va fatta con programmazione, tempi adeguati e attenzione alle dinamiche naturali dell’arenile».

Poi Manni conclude: «Bene la riprofilatura, bene il percorso avviato negli anni scorsi, bene gli strumenti regionali che consentono ai Comuni di intervenire sulla costa. Ma le tempistiche contano. E in questo caso arrivare a giugno con i lavori sulla spiaggia di Pratoranieri rischia di essere una scelta sbagliata: non solo per i disagi che produce, ma anche per la qualità e l’efficacia dell’intervento stesso. Per questi motivi auspico che l’amministrazione comunale possa valutare lo slittamento dell’intervento alla fine della stagione balneare, salvo ragioni tecniche urgenti e non rinviabili. Sarebbe una scelta di buon senso: ridurrebbe l’impatto su residenti, turisti e operatori, e permetterebbe alla spiaggia di affrontare la riprofilatura in un momento più adatto, con i tempi necessari per assestarsi e integrarsi con le dinamiche naturali del litorale. La costa va difesa, ma va difesa bene. E un intervento utile, se fatto nel momento sbagliato, rischia di perdere efficacia e di produrre più criticità che benefici».