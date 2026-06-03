“Notte degli Archivi”: un viaggio alla scoperta dei documenti più antichi del Comune

Paganico (Grosseto). Venerdì 5 giugno, a partire dalle 18, il Cassero senese di Paganico, in piazza dell’Erba, ospiterà la “Notte degli Archivi”, un appuntamento dedicato alla scoperta dell’archivio storico del Comune di Civitella Paganico e dei documenti più antichi conservati al suo interno.

L’iniziativa proporrà un viaggio nel tempo attraverso carte, atti e testimonianze che raccontano la storia amministrativa, sociale e civile del territorio: dalla Comunità di Civitella del XVI secolo fino alla documentazione prodotta dal Comune a partire dal 1865.

L’archivio storico comunale conserva infatti un patrimonio di grande valore, composto in larga parte dagli atti della Comunità di Civitella, con documenti deliberativi, corrispondenza, carteggi, contratti, atti elettorali, materiali relativi ai lavori pubblici, alla sanità, alla pubblica istruzione, alla contabilità, ai ruoli delle imposte e agli uffici leva. Sono inoltre presenti atti della Podesteria di Pari e documenti relativi all’Enaoli – Ente 0rfani di Civitella Paganico.

“L’adesione ad ‘Archivissima’ rappresenta un’occasione importante per aprire l’archivio storico alla cittadinanza e far conoscere un patrimonio che appartiene a tutta la comunità – sottolinea Chiara Martini, consigliera del Comune di Civitella Paganico con delega alla biblioteca –. Gli archivi non sono luoghi fermi nel passato, ma strumenti vivi di conoscenza: custodiscono le tracce delle comunità, delle istituzioni, delle persone e delle trasformazioni che hanno costruito l’identità di Civitella Paganico. Aprire questi materiali alla cittadinanza significa valorizzare un patrimonio che appartiene a tutti”.

L’esposizione sarà dedicata in particolare ai documenti più antichi dell’archivio storico e permetterà ai visitatori di avvicinarsi a una parte importante della storia locale, spesso poco visibile, ma fondamentale per comprendere le radici del Comune e del suo territorio.

L’appuntamento è in programma venerdì 5 giugno, dalle 18, al Cassero senese, in piazza dell’Erba a Paganico.