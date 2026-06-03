Lavori dell’Enel per il rinnovo di una cabina: ecco le vie in cui sarà interrotta la corrente

Orbetello (Grosseto). Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico nell’ambito delle operazioni concordate con le Istituzioni: domani, giovedì 4 giugno, infatti, la società elettrica effettuerà un altro importante intervento a Orbetello per il restyling della cabina ‘Giardini’, che fornisce alimentazione all’area interna di via Mura di Ponente all’altezza dei giardini pubblici tra via Ruggero Piro, via Consani, via San Martino, via Roma e dintorni fino a Corso Italia.

I lavori

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla ricostruzione interna della cabina, attraverso il rinnovo della componentistica elettromeccanica con apparecchiature di ultima generazione, che consentiranno di automatizzare ed efficientare ulteriormente il funzionamento dell’impianto. Le operazioni, che comprenderanno anche la verifica degli assetti elettrici ottimali per garantire qualità e continuità del servizio elettrico, saranno svolte con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporaneadel servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, giovedì 4 giugno, a partire dalle ore 14.30 con conclusione entro il tardo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze delle vie suddette (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone coinvolte. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione informa inoltre che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti all’803.500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione.

Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.