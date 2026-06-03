Il Teatro del Leccio è realtà: l’opera è stata finanziata per un milione di euro dalla Regione

Capalbio (Grosseto). Il Teatro del Leccio è finalmente realtà. È andata in scena stamani, mercoledì 3 giugno, l’inaugurazione dell’opera finanziata per un milione di euro dalla Regione Toscana.

“È una grande soddisfazione partecipare alla cerimonia di oggi – ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani –. L’opera nasce da una riflessione in seno a Capalbio Libri quando, insieme al sindaco Chelini e all’assessore Marras, immaginavamo una struttura culturale in grado di restituire il valore di Capalbio. È un orgoglio dunque vedere realizzata un’opera così moderna, assolutamente pregevole dal punto di vista architettonico e in grado di sviluppare e rinnovare l’impostazione urbanistica di Capalbio, aprendo uno spazio che sarà un parco pubblico, un luogo di aggregazione e un motivo di ulteriore valorizzazione del territorio”.

A pochi passi dal centro abitato di Capalbio è sorta la moderna struttura dell’architetto olandese Maurice Nio che ospiterà, già a partire da questa estate, tantissimi eventi culturali in grado di coinvolgere sia i residenti che i visitatori. “È una grande soddisfazione inaugurare il Teatro del Leccio – ha detto il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini –, facendo calpestare il palco e godere le gradinate alla popolazione scolastica capalbiese. Con la grande attenzione che porgiamo verso i beni comuni, quello che inauguriamo oggi è un segno architettonico, un contenitore culturale che di per se stesso è un contenuto architettonico di modernità, frutto della grande ambizione che aveva la amministrazione comunale di portare il nome di Capalbio e la sua reputazione culturale oltre i confini provinciali e regionali. L’attenzione verso i ragazzi, inoltre, è certificata dal progetto ‘Leggere: Forte!’, anch’esso finanziato dalla Regione Toscana, che permette ai giovani di acquisire competenze utili a diventare cittadini consapevoli e liberi”.

Il teatro

Il Teatro del Leccio è un’opera in acciaio e pietra, impreziosito da un tetto convertibile che potrà essere chiuso per permettere al pubblico di godersi gli spettacoli anche quando la luce del sole sarà troppo forte. La struttura è dotata di bagni, spogliatoi e aree tecniche e di circolazione. Le gradinate, dove gli spazi di seduta sono stati realizzati con pannelli prefabbricati e rifiniti con pietre, sono completamente illuminate.

“Sono personalmente fiero perché un’opera di questa natura, in provincia di Grosseto, non si vedeva da tempo – ha commentato l’assessore della Regione Toscana con delega al turismo, Leonardo Marras –, e sono lieto che la Regione sia stata decisiva per favorirne la realizzazione. Il Comune, inoltre, ha espresso un concetto molto significativo nel collocare qui il Teatro del Leccio, ovvero quello di avere l’ambizione di dare un ruolo sempre più importante alla Maremma soprattutto a livello culturale”.

Al centro dell’inaugurazione del Teatro del Leccio c’è stato il saggio finale del progetto “Leggere: Forte!”, l’iniziativa della Regione Toscana che ha lo scopo di favorire il successo dei percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi. “Oggi è una grande festa – ha dichiarato l’assessore della Regione Toscana con delega all’Istruzione Alessandra Nardini -. Ringrazio sentitamente la dirigente scolastica, le e gli insegnanti, le studentesse e gli studenti che hanno aderito con entusiasmo a un progetto di ‘democrazia cognitiva’ come ‘Leggere: Forte!’, a cui teniamo moltissimo. Abbiamo investito con grande convinzione su questo, consapevoli dei benefici, degli effetti positivi, della pratica della lettura quotidiana ad alta voce per bambine e bambini, ragazze e ragazzi anche alla luce del fatto che non tutte e tutti, a casa, hanno la possibilità di leggere, e la scuola deve necessariamente preoccuparsi di eliminare le disuguaglianze e favorire l’emancipazione. Leggere, infatti, significa crescere e sviluppare la coscienza e lo spirito critico, e la scuola deve essere il luogo dove questo avviene perché è a scuola che crescono le cittadine e i cittadini”.

“Ringrazio l’amministrazione capalbiese – ha commentato il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola – per la lungimiranza che ha portato all’inaugurazione di uno spazio dal grande valore culturale e che sicuramente si farà conoscere oltre i confini comunali e provinciali. Trovo molto significativo, inoltre, che la cerimonia di oggi coniughi la lettura con i ragazzi, certificando così che il teatro appartiene e apparterrà alle nuove generazioni”.

Il progetto, così come il saggio finale, ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” di Capalbio e Manciano. “È una bellissima giornata in un luogo di alto profilo architettonico e dal grande valore sociale – ha detto l’assessore del Comune di Capalbio con delega alla Cultura e alla Scuola Patrizia Puccini –. I ragazzi del nostro istituto hanno animato il nuovo Teatro del Leccio grazie al loro lavoro e alle loro performance, portando avanti con passione insieme agli insegnanti ‘Leggere: Forte!’, l’iniziativa della Regione Toscana che la nostra scuola ha sposato con entusiasmo, diventandone capofila regionale”.

Durante la cerimonia sono state presentate le attività del progetto “Leggere: Forte!”, grazie anche al contributo della coach Indire Alice Severi; sono stati avviati una serie di laboratori diffusi ed itineranti attività condivise di lettura; è stato presentato il saggio finale degli studenti dell’istituto e svolto un talk sulla lettura ad alta voce con la ricercatrice Indire e docente di Lumsa/Sapienza Raimonda Morani, l’architetto Maria Grazia Proli e la scrittrice Vanessa Roghi.

Le attività sono state introdotte e presentate dalla dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana – Ufficio VII ambito territoriale di Grosseto, Alessandra Liberatore, e dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” di Capalbio e Manciano, Francesca Iovenitti.

“Un momento importante, un connubio con l’inaugurazione del Teatro del Leccio non casuale, che ci riempie di soddisfazione – ha osservato la dirigente scolastica Francesca Iovenitti –. È una giornata in cui la parola ha ruolo centrale, dove si creano legami e relazioni e dove nulla è artefatto ma assolutamente genuino. Auspichiamo che l’iniziativa di oggi faccia da apripista al progetto ‘Leggere: Forte!’ in molte altre scuole della provincia di Grosseto”.