Case popolari, il Comune pubblica il bando: come fare richiesta

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa la cittadinanza che domani sarà pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp).
Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità online a partire dalle ore 8.00 del 4 giugno e fino alle ore 13.00 del 3 agosto 2026, accedendo al seguente portale: https://grosseto.portalesociale.maggioli.cloud/.
Il Comune informa inoltre che la graduatoria derivante dal bando generale dell’Erp 2024 sarà integralmente sostituita dalla graduatoria che verrà approvata a seguito del bando dell’Erp 2026. Pertanto, i soggetti attualmente inseriti nella graduatoria vigente dovranno presentare una nuova domanda qualora intendano essere inclusi nella futura graduatoria; in mancanza di una nuova istanza, non saranno inseriti nella graduatoria che scaturirà dal bando 2026.