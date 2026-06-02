Torna in città la “Lunga notte delle chiese”: il programma delle celebrazioni

Grosseto. Un’intera notte per riflettere sul significato profondo di «casa», ispirandosi al mandato ricevuto dal giovane Francesco d’Assisi dal Crocifisso di San Damiano: “Va’ e ripara la mia casa”.

Venerdì 5 giugno, la Diocesi di Grosseto – attraverso l’Ufficio Beni culturali ecclesiastici e la parrocchia di Santa Lucia – aderisce all’undicesima edizione della “Lunga notte delle chiese”, la manifestazione nazionale – giunta alla sua undicesima edizione – che trasforma i luoghi di culto in spazi di incontro culturale, artistico e spirituale.

Il tema di quest’anno si lega profondamente alle celebrazioni del centenario francescano, in particolare ricorrendo nel 2026 l’ottavo centenario della morte del Poverello di Assisi (1226-2026).

Un’ occasione per riscoprire l’attualità del suo messaggio di cura e custodia. “Con questa iniziativa vogliamo sottolineare come il nostro patrimonio culturale ecclesiastico non sia solo un insieme di oggetti preziosi, ma un ‘luogo vivo’ di incontro e di casa. Riparare la casa, come san Francesco, significa oggi prenderci cura della bellezza che ci circonda per rigenerare il nostro spirito e le nostre relazioni, specialmente in questo anno in cui facciamo memoria dell’ottavo centenario del suo transito”, dichiara Paolo Angelo Poli, dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Grosseto.

L’evento grossetano, che gode del patrocinio del Dicastero per la cultura e l’educazione della Santa Sede, vedrà il coinvolgimento diretto della famiglia francescana. “Siamo felici di ospitare questa notte di luce. A nome della parrocchia, dell’Ordine Francescano secolare e della Gioventù Francescana, invitiamo tutti a condividere questo percorso. ‘Home’ è la casa che abitiamo, ma è anche il fratello che ci sta accanto. Per questo chiediamo a chi parteciperà di portare un bene alimentare: un gesto concreto per riparare le crepe della solitudine e del bisogno nella nostra città”, dichiara fr. Valerio Mauro, parroco di Santa Lucia.

Il programma della manifestazione

Venerdì 5 giugno

Dalle 21.30 alle 23.00 – Oratorio sacro “In principio è il perdono ” (Francesco e il perdono di Assisi); “Dalla commozione alla comunione”: itinerario di preghiera davanti al Crocifisso. Animazione a cura di fr. Andrea Pighini (Ofm Cap) e Daniela Carducci (Eremita diocesana di Firenze);

dalle 23.00 alle 00.00 circa – “Ripariamo le nostre case”, veglia di riflessione e preghiera sulle «case» da riparare: la nostra Madre Terra (Casa Comune), il mondo del lavoro e della scuola, la casa da coltivare, la parrocchia, la famiglia, la casa che abitiamo.

Sabato 6 giugno

Alle 6.00 – Adorazione eucaristica silenziosa guidata;

alle 7 – Lodi mattutine e, a seguire, alle 7.30, celebrazione eucaristica conclusiva. I partecipanti sono invitati a portare un bene alimentare non deperibile per la raccolta solidale durante la Messa.

Per approfondire: https://www.lunganottedellechiese.com/