L’imperfezione nell’epoca dell’intelligenza artificiale: se ne parla in un incontro alle Clarisse

Grosseto. Giovedì 4 giugno, alle 18.00, al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, un nuovo appuntamento del corso di arte, curato dal direttore Mauro Papa e dedicato ai temi dell’estetica contemporanea.

Sarà ospite Maria Claudia Rampiconi, autrice del libro “Imperfezione. Il fascino discreto delle cose storte” (Castelvecchi editore), per un appuntamento che riprende e aggiorna le riflessioni sviluppate nel libro alla luce delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi vent’anni nella comunicazione e nella cultura visiva.

L’incontro

L’incontro, dal titolo “Imperfezione 4.0”, prenderà spunto da un fenomeno sempre più evidente: il successo dell’imperfezione come linguaggio della comunicazione contemporanea. Da tempo pubblicità, moda, fotografia e design fanno ricorso a rughe, asimmetrie, corpi non convenzionali e dettagli fuori dagli schemi non tanto per mettere in discussione i modelli estetici dominanti, quanto per costruire un’immagine percepita come più autentica e credibile. Come osservava già nel 2005 Maria Claudia Rampiconi, il fascino dell’imperfetto nasce dalla capacità del difetto di interrompere la prevedibilità della perfezione e di creare una relazione più diretta con chi osserva. Una riflessione che oggi assume nuovi significati nell’epoca dell’intelligenza artificiale, capace di generare immagini impeccabili ma, allo stesso tempo, sempre più abile nel simulare errori, irregolarità e imperfezioni per apparire più umana e convincente.

La bellezza è una specie di morte. La novità, l’intensità, la stranezza, in una parola tutti i valori choc, l’hanno soppiantata – scriveva Paul Valéry nel 1930. «Una riflessione che – come sottolinea Mauro Papa – oggi trova una conferma evidente nel modo in cui comunichiamo e consumiamo immagini: ciò che colpisce non è più la perfezione assoluta, ma l’elemento che rompe gli schemi, introduce una tensione e rende un messaggio memorabile. Non è più soltanto il bello a catturare la nostra attenzione, ma ciò che introduce una frattura, una deviazione, un elemento inatteso capace di distinguersi nel flusso continuo delle immagini».

L’incontro è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura. È possibile sottoscrivere la tessera direttamente prima dell’inizio dell’incontro al costo di 10 euro.