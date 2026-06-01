Pianeta Sindacale Carabinieri: due militari maremmani entrano nel consiglio regionale

Grosseto. Venerdì 29 maggio, a Livorno, si è svolto il consiglio regionale di Pianeta Sindacale Carabinieri Psc Assiee, che ha eletto nuovi dirigenti regionali che si uniscono all’organigramma della struttura sindacale in Toscana, che raggruppa oltre 1300 Carabinieri in servizio nella regione.

Sono stati eletti l’Appuntato Scelto qualifica speciale Raffaele Izzo, effettivo alla Stazione Carabinieri di Porto Santo Stefano, e il Maresciallo Capo Alessandro Massi, effettivo nella sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Grosseto.

I due militari dell’Arma saranno dirigenti sindacali nel consiglio regionale di Psc Assieme Toscana e riferimento dei Carabinieri inMmaremma.

“Entrambi sono già noti tra i colleghi per le attività di servizio e che oggi assumono con responsabilità la carica sindacale in un ruolo delicato di affidabilità di cui hanno bisogno i Carabinieri che oggi, tra tante difficoltà, devono dare risposte di sicurezza ai cittadini – si legge in una nota del sindacato –. All’assemblea del consiglio regionale di Psc Assieme Toscana hanno partecipato componenti del direttivo nazionale, componenti dell’esecutivo nazionale e il segretario generale nazionale Vincenzo Romeo, che rappresenta il vertice della realtà sindacale con oltre 12.200 Carabinieri nei reparti di tutta Italia e di ogni ordine e grado”.