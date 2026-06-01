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Neurodivergenze: il Comune partecipa all’incontro del Lions Club

L'assessore Martini: “Sono rimasto colpito dalla sensibilità dimostrata dal Lions Club e dalla concretezza con cui Biglie Sciolte opera ogni giorno per i ragazzi e le loro famiglie"

di Redazione
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Follonica (Grosseto). L’assessore al sociale Sandro Marrini ha partecipato, per l’amministrazione comunale di Follonica, ad un’iniziativa organizzata ieri dal Lions Club Alta Maremma, grazie alla collaborazione tra Lions Club e l’associazione Biglie Sciolte: si è trattato di un un importante momento di incontro e di approfondimento dedicato al tema delle neurodivergenze.

“Sono rimasto colpito dalla sensibilità dimostrata dal Lions Club e dalla concretezza con cui Biglie Sciolte opera ogni giorno per i ragazzi e le loro famiglie. Sono stato onorato di aver portato il saluto del sindaco Matteo Buoncristiani e fortunato di aver potuto assistere a un momento di tale coinvolgimento – dichiara Marrini – Come amministrazione comunale, crediamo fortemente nell’importanza di questi momenti di confronto e confermiamo la nostra disponibilità a sostenere iniziative che favoriscano inclusione, partecipazione e vicinanza alle famiglie, cogliendo l’occasione per ringraziare il presidente Adriano Mazzone, la presidente Elena Cilotti e tutti gli organizzatori di questa bellissima iniziativa che, tra l’altro, ha aiutato a diffondere conoscenza, attenzione e inclusione verso temi e situazioni di forte impatto sociale”.

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