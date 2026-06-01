Neurodivergenze: il Comune partecipa all’incontro del Lions Club

Follonica (Grosseto). L’assessore al sociale Sandro Marrini ha partecipato, per l’amministrazione comunale di Follonica, ad un’iniziativa organizzata ieri dal Lions Club Alta Maremma, grazie alla collaborazione tra Lions Club e l’associazione Biglie Sciolte: si è trattato di un un importante momento di incontro e di approfondimento dedicato al tema delle neurodivergenze.

“Sono rimasto colpito dalla sensibilità dimostrata dal Lions Club e dalla concretezza con cui Biglie Sciolte opera ogni giorno per i ragazzi e le loro famiglie. Sono stato onorato di aver portato il saluto del sindaco Matteo Buoncristiani e fortunato di aver potuto assistere a un momento di tale coinvolgimento – dichiara Marrini – Come amministrazione comunale, crediamo fortemente nell’importanza di questi momenti di confronto e confermiamo la nostra disponibilità a sostenere iniziative che favoriscano inclusione, partecipazione e vicinanza alle famiglie, cogliendo l’occasione per ringraziare il presidente Adriano Mazzone, la presidente Elena Cilotti e tutti gli organizzatori di questa bellissima iniziativa che, tra l’altro, ha aiutato a diffondere conoscenza, attenzione e inclusione verso temi e situazioni di forte impatto sociale”.