Incidente sull’Aurelia: due persone ferite

Follonica (Grosseto). Incidente stradale lungo l’Aurelia, nel comune di Follonica, all’interno di una galleria.

Oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Sul posto, sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Follonica e della Misericordia di Buriano, oltre alle forze dell’ordine.

Due persone hanno rifiutato l’intervento dei sanitari, mentre due donne di 31 e 22 anni sono state trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.