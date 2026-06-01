Home CronacaIncidente sull’Aurelia: due persone ferite
CronacaCronaca FollonicaCronaca GrossetoFollonica

Incidente sull’Aurelia: due persone ferite

Altre due persone hanno rifiutato l'intervento dei sanitari

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 157 views

Follonica (Grosseto). Incidente stradale lungo l’Aurelia, nel comune di Follonica, all’interno di una galleria.

Oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Sul posto, sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Follonica e della Misericordia di Buriano, oltre alle forze dell’ordine.

Due persone hanno rifiutato l’intervento dei sanitari, mentre due donne di 31 e 22 anni sono state trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Neurodivergenze: il Comune partecipa all’incontro del Lions Club

Rifiuti: installate in città 30 nuove mascherature per...

Scontro tra un’auto e una moto: ferita una...

Auto si ribalta: ferite madre e figlia

Rendiconto, l’opposizione: “Dopo il nostro esposto la Corte...

Incidente stradale: motociclista trasportato all’ospedale di Siena

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: