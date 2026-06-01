Conduzione dell’autoscala: al Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto il corso regionale

Grosseto. Si è svolto al Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, dal 25 al 29 maggio scorso, il corso regionale di estensione per la conduzione dell’autoscala, riservato al personale già in possesso della patente di guida di terzo grado per i mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La specializzazione conseguita consente l’impiego della scala aerea, mezzo di fondamentale importanza nelle operazioni di soccorso tecnico urgente che richiedono interventi in quota e a grandi altezze.

Il corso

L’attività formativa ha visto la partecipazione di 16 discenti provenienti dai Comandi di Grosseto, Arezzo e Siena. Il corso è stato organizzato dal Comando di Grosseto, su autorizzazione della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, con il contributo del proprio staff didattico e la collaborazione di istruttori provenienti dai Comandi di Arezzo, Siena e Torino.

Gli esami finali, svoltisi il 29 maggio scorso e presieduti dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, ingegner Roberto Bonfiglio, hanno visto tutti i partecipanti conseguire con esito positivo l’abilitazione alla conduzione e all’utilizzo della scala aerea.

Il conseguimento di questa importante qualificazione contribuisce ad accrescere ulteriormente il livello di professionalità e la capacità operativa del personale dei Vigili del Fuoco, rafforzando le risorse specialistiche disponibili a livello regionale per le attività di soccorso alla popolazione.