A “Respiri di Bellezza” arriva “Engramma”: un viaggio nel corpo, nella memoria e nel tempo

Grosseto. Un percorso immersivo tra memoria, percezione e trasformazione del corpo. È “Engramma“, la creazione protagonista del nuovo appuntamento di “Respiri di Bellezza“, la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina.

Lo spettacolo va in scena venerdì 5 giugno alle 19.00 all’ex Chiesa dei Bigi, negli spazi del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

Lo spettacolo

“Engramma” è un viaggio poetico e sensoriale che attraversa immagini interiori, memorie ancestrali e visioni sospese tra sogno e realtà. Il bianco, colore originario da cui ogni forma prende vita, diventa il punto di partenza di una riflessione sul corpo come archivio vivente di esperienze, tracce e relazioni. I movimenti si sviluppano come mappe da percorrere e riscrivere, traiettorie che si espandono e si restringono, in un continuo dialogo tra interno ed esterno, passato e presente.

Le braccia fluttuano leggere, i piedi si radicano alla terra, mentre il respiro connette il corpo a una dimensione universale e senza tempo. Il gesto coreografico si trasforma così in un’esperienza che intreccia memoria fisica e immaginazione, lasciando emergere la presenza invisibile dei ricordi e delle emozioni. “Engramma” racconta la ricerca di un luogo familiare, di una “casa” simbolica in cui ogni frammento possa ritrovare connessione e significato.

La colonna sonora dello spettacolo include musiche di Alexander Kuzin e “Après un rêve”, nel riadattamento di Svetoslav Stoychev alla chitarra e Antonia Ortner alla voce. I testi, liberamente ispirati a “Fondamenta degli Incurabili” di Joseph Brodsky, sono reinterpretati da Laura Gagliardi. La produzione è firmata da Compagnia Tocnadanza con il sostegno del Ministero della Cultura, in residenza al Centro Produzioni Danza Venezia.

La rassegna “Respiri di Bellezza” continua così il suo percorso di dialogo tra danza contemporanea e arti visive, trasformando lo spazio museale in un luogo vivo e partecipato. Ogni appuntamento nasce infatti dall’incontro tra un’opera della collezione e una creazione coreografica, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che mette in relazione sguardo, corpo e immaginazione.

Come di consueto, la serata sarà introdotta dal direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’opera da cui prende ispirazione la performance, rafforzando il dialogo tra linguaggi artistici differenti che caratterizza l’intera rassegna.

“Respiri di Bellezza” è promossa da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Ingresso allo spettacolo e visita al Museo: 5 euro

Info rmazionie prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com